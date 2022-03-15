Заседание парламента Грузии, на котором принята резолюция об интеграции в Евросоюз, 12 марта 2022 года. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=8iS4FnKOrIY.

15 марта 2022, 23:59

Парламент Грузии принял резолюцию об ускоренной интеграции в Евросоюз

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект резолюции об интеграции Грузии в Евросоюз поддержали как депутаты от правящей партией "Грузинская мечта", так и представители оппозиции. В принятом документе парламент Грузии призвал государства-члены и институты ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения ее вступления в организацию.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к союзу. 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. Спецоперация России на Украине полностью изменила международную повестку и дала окно возможностей для признания как Грузии, так и Украине, которая ранее сделала заявление о вступлении в ЕС, указала "Ассоциация молодых юристов Грузии". В Брюсселе 7 марта Комитет постоянных представителей стран Евросоюза договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам на вступление в ЕС, поданных Грузией, Украиной, а также Молдавией.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Парламент Грузии сегодня единогласно одобрил проект резолюции об интеграции в Евросоюз, сообщило издание "Новости-Грузия".

Регистрацию прошли 116 депутатов, за резолюцию проголосовали 111 депутатов, никто не высказался против. Проект был представлен правящей партией "Грузинская мечта", информировало издание.

Несмотря на критику и ряд замечаний, парламентская оппозиция поддержала проект резолюции, сообщило издание "Грузия Online".

В проекте резолюции, состоящем из 13 пунктов, был выражен призыв парламента Грузии к государствам-членам ЕС и институтам ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения ее вступления в ЕС.

Со дня восстановления независимости Грузии ее интеграция в ЕС была движущей силой демократического развития и экономической трансформации страны, это является главным приоритетом внешней политики, говорится в резолюции.

Документ призывает исполнительную власть Грузии увеличить усилия в направлении европейской интеграции Грузии и с целью выполнения соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, чтобы должным образом подготовить Грузию к членству в ЕС, сообщило сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Резолюция также призывает ЕС на высоком уровне включиться в процесс укрепления территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также содействия миру и стабильности в Грузии и регионе, информировало агентство.

"Для того чтобы Грузия достигла успеха на пути интеграции в ЕС, мы в первую очередь нуждаемся в четкой поддержке членов Евросоюза и должны сделать все для того, чтобы заручиться этой поддержкой от стран и институтов ЕС. Поэтому я думаю, что будет своевременным, если параллельно с заявкой о членстве в Евросоюзе парламент Грузии еще раз озвучит желание Грузии в связи с членством в ЕС", - процитировал сегодня главу парламентского комитета по вопросам интеграции с Европой Маку Бочоришвили ТАСС.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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