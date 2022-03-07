Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок от Украины и Грузии

07 марта 2022, 23:15

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В Брюсселе Комитет постоянных представителей стран Евросоюза договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам на вступление в ЕС, поданных Грузией, Украиной, а также Молдавией. Украина настаивает на том, чтобы ее заявку рассматривали отдельно.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к союзу. 1 марта депутаты Европарламента в резолюции призвали страны-члены Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление и более оперативно поставлять оборонительное вооружение . 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. Партия "Лело" призвала президента Грузии лично встать во главе процесса вступления Грузии в Евросоюз. Спецоперация России на Украине полностью изменила международную повестку и дала окно возможностей для признания как Грузии, так и Украине, которая ранее сделала заявление о вступлении в ЕС, указала "Ассоциация молодых юристов Грузии".

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам Грузии, Молдавии и Украины на вступление в ЕС, сообщило сегодня французское председательство в Совете ЕС в своем Twitter.

"COREPERII согласился поручить Европейской комиссии дать заключения по каждой из заявок на членство в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдавией", - процитировал сообщение "Интерфакс", отметив, что комитет также распорядился о запуске письменной процедуры утверждения Советом ЕС проектов писем, запрашивающих мнение Еврокомиссии.

Заявку Украины на ускоренное получение членства в ЕС стоит рассматривать отдельно от заявок Грузии и Молдовы, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", - процитировало Кулебу агентство.

Еврокомиссия должна выразить официальное мнение по поводу этих обращений, далее 27 стран должны прийти к согласию о том, предоставят ли они Грузии, Украине и Молдавии статус кандидатов, необходимый для начала длительных и сложных переговоров. При рассмотрении заявки о приеме в ЕС одним из условий является политическая стабильность и жизнеспособность экономики страны-кандидата. Процедура состоит из многих этапов. Страны-кандидаты должны провести реформы для достижения европейских стандартов. Вопрос о начале переговоров по предоставлению Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидата может быть поднят на саммите ЕС, который состоится в Версале 10-11 марта, сообщило сегодня со ссылкой на источник во французских политических кругах ТАСС.

Обращение с просьбой о приеме в Евросоюз Молдавии президент страны Майя Санду направила 4 марта, пишет "Газета.ру".



Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако приятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, что 27 июня 2014 года в Брюсселе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал с Евросоюзом соглашение об ассоциации, которое предусматривает вхождение страны в зону свободной торговли ЕС. Грузинский парламент ратифицировал этот документ единогласно 18 июля 2014 года. Однако 25 февраля на фоне подготовки Евросоюзом второго пакета экономических санкций против России премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи с военным конфликтом на Украине.

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