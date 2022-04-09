Пикетчик задержан в центре Сочи

09 апреля 2022, 20:40

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У здания городской администрации Сочи сегодня был задержан мужчина, который держал плакат с антимилитаристским лозунгом.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Краснодарского края регулярно участвуют в акциях против спецоперации на Украине. Активисты заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 7 апреля стало известно, что Ленинский суд Краснодара оштрафовал активистку Яну Антонову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил после пикета. Антонова заявила, что намерена опротестовать это решение, и попросила помочь с оплатой штрафа.

О задержании пикетчика у здания горадминистрации Сочи сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Мужчине с плакатом в руках удалось простоять около десяти минут, прежде чем его задержали, уточняется в этой информации.

Ранее также сообщалось, что краснодарский активист Александра Лукать был обвинен в дискредитации российской армии после одиночного пикета. 6 апреля в Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет. 1 апреля житель Краснодара Олег Ольховик, ранее принимавший участие в пацифистской акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Активист успел сообщить своему брату, что силовики оказывают на него давление.

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