Пастух подорвался на мине в Тертерском районе

09 апреля 2022, 15:00

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Мужчина лишился обеих ног в результате подрыва на мине во время выпаса скота на территории Тертерского района Азербайджана.

Инцидент произошел на территории села Гасангая Тертерского района. Там житель Геранбойского района Эльнур Тофиг оглу, 1976 года рождения пас овец и подорвался на противопехотной мине, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

В результате подрыва на мине мужчина получил тяжелые травмы, у него произошла травматическая ампутация нижней части обеих ног, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры АПА.

"Кавказский узел" сообщал, что при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 18 января в Геранбойском районе 26-летний пастух Вугар Мамедов во время выпаса скота наступил на мину и лишился ноги. Вечером 1 февраля в Евлахском районе умер житель Кельбаджарского района Исмаил Микаилов, получивший многочисленные осколочные ранения при взрыве. 18 февраля жители Азербайджана Алишах и Фаиг Сафаровы получили ранения в результате взрыва мины во время ремонта дороги в Тертерском районе. 23 марта мужчина подорвался на мине в Физулинском районе.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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