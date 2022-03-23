Мужчина подорвался на мине в Физулинском районе

23 марта 2022, 14:27

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Вугар Зульфугарлы получил тяжелые травмы в результате подрыва на мине в Физулинском районе, сообщили в азербайджанской прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 18 января в Геранбойском районе 26-летний пастух Вугар Мамедов во время выпаса скота наступил на мину и лишился ноги. Вечером 1 февраля в Евлахском районе умер житель Кельбаджарского района Исмаил Микаилов, получивший многочисленные осколочные ранения при взрыве. 18 февраля жители Азербайджана Алишах и Фаиг Сафаровы получили ранения в результате взрыва мины во время ремонта дороги в Тертерском районе.

Сегодня на территории Физулинского района, возвращенной под контроль Баку после 44-дневной войны осени 2020 года, подорвался на мине Вугар Зульфугарлы 1996 года рождения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в местной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина получил тяжелые травмы.

Всего с 10 ноября 2020 года, с учетом сегодняшнего инцидента, в результате взрывов мин погибли семь военных и 30 мирных жителей, пострадали 110 военных и 48 мирных жителей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Генпрокуратуры Азербайджана.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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