Два человека подорвались на мине в Азербайджане

18 февраля 2022, 17:08

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Жители Азербайджана Алишах и Фаиг Сафаровы получили ранения в результате взрыва мины во время ремонта дороги в Тертерском районе, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 18 января в Геранбойском районе 26-летний пастух Вугар Мамедов во время выпаса скота наступил на мину и лишился ноги. Вечером 1 февраля в Евлахском районе умер житель Кельбаджарского района Исмаил Микаилов, получивший многочисленные осколочные ранения при взрыве.

Работники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана 59-летний Алишах Сафаров и 57-летний Фаиг Сафаров получили сегодня различные травмы в результате подрыва на мине при проведении ремонтных работ в селе Чайлы Тертерского района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной прокуратуре. По этому поводу проводится расследование, добавили в ведомстве.

С учетом сегодняшнего инцидента, с 10 ноября 2020 года в результате взрывов мин погибли семь военных и 30 мирных жителей, пострадали 110 военных и 47 мирных жителей, сообщил сегодня представитель Генпрокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".