Бывший глава угрозыска Анапы задержан по делу Зиринова

04 апреля 2022, 04:11

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Игорь Нехаенко задержан после девяти лет международного розыска. Бывший начальник уголовного розыска Анапы подозревается в связях с группировкой Сергея Зиринова.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, который является предполагаемым участником преступной группировки бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова, выделено в отдельное производство. Он находится в розыске с 2013 года, говорится в биографии Сергея Зиринова.

11 октября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сергея Зиринова к 22 годам колонии строгого режима, другие обвиняемые по делу получили по 15 и 16 лет тюрьмы. Зиринов и его возможные сообщники были обвинены в бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия. Сами подсудимые заявили о невиновности и просили суд их оправдать. 5 октября 2017 года Верховный суд Российской Федерации сократил срок заключения для Зиринова на два месяца.

Сотрудники спецслужб задержали 3 апреля бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко, подозреваемого в связях с группировкой Сергея Зиринова. Он находился в международном розыске девять лет, информирует "Коммерсант".

В настоящее время Нехаенко находится в СИЗО и ждет суда, сообщает "Лента.ру".

Напомним, что Зиринову и другим подсудимым по его делу вменялись убийства, в том числе директора анапского санатория "Малая бухта" Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной, бизнесмена из Новороссийска Салмана Набиева, а также покушение на заместителя атамана Анапского казачьего войска Николая Нестеренко, в ходе которого был убит его водитель Виктор Жук. В 2014 году по этому делу к длительным срокам были приговорены спецназовец Дмитрий Сапожников (Шолохов) и начальник охраны анапского ЧОП Андрей Мирошников.

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