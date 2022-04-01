Полиция Баку сорвала акцию протеста Шахбаза Гулиева

01 апреля 2022, 22:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акцию протеста у администрации президента Азербайджана намеревался провести сегодня Шахбаз Гулиев, который провел шесть лет в заключении в Нагорном Карабахе. Он планировал потребовать предоставления пенсии, инвалидности и содействия в трудоустройстве. Полицейские задержали его, однако из участка отвезли в Центр приема жалоб от граждан Азербайджана, чтобы он мог записаться на прием к сотруднику администрации.

Как писал "Кавказский узел", Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров в 2014 году судом Нагорного Карабаха были приговорены к 22 годам и пожизненному заключению. Гулиеву было предъявлено обвинение в убийстве, но суд признал его виновным лишь в незаконном пересечении границы Нагорного Карабаха, шпионаже, хранении оружия и боеприпасов, участии в ограблении и в похищении несовершеннолетнего. 6 ноября 2020 года стало известно, что Гулиева и Аскерова перевезли в Армению из тюрьмы в Шуши. 15 декабря в рамках обмена пленными в Армению вернулись 44 человека, а в Азербайджан – 14, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров.

Шахбаз Гулиев сегодня задержан полицией в Баку, когда он направлялся к зданию администрации президента, чтобы провести акцию протеста. После непродолжительных уговоров сотрудники полиции посадили Гулиева в полицейский автомобиль, его привезли в главное управление полиции Баку, откуда доставили в Центр приема жалоб от граждан Азербайджана. В центре Гулиев зарегистрировался в электронной очереди для встречи с сотрудником администрации, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Гулиев.

По его словам, он отправился к администрации президента в связи с бедственным положением – ему не выдают статус ветерана войны, не выплачивают военную пенсию, не дают инвалидность, не предоставляют желаемую работу. "Мне в Центре занятости предложили место уборщика городского мусора, сказав, что с моей поврежденной рукой я могу выполнять только такую легкую работу. Мне выдают 130 манатов в месяц как безработному, этих денег хватает только на семечки. Ежедневно я езжу лечиться к врачам. Все деньги уходят на транспорт. Я год и три месяца после освобождения из армянского плена живу в бедности, без проблеска на лучшее будущее. Буду требовать выполнения моих запросов", – сказал Гулиев.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июля 2014 года пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха заявила о задержании нескольких азербайджанских военных, в том числе уроженца села Гапанлу Шахбаза Гулиева, при "попытке диверсионно-разведывательного проникновения с азербайджанской стороны". В министерстве обороны Азербайджана заявили, что задержанный не является военнослужащим. Эту информацию подтвердили и родственники Гулиева – его двоюродный брат Натиг Гулиев пояснил, что Шахбаз работает водителем грузового автомобиля. В январе 2021 году Гулиев и Аскеров, пробывшие в заключении в Нагорном Карабахе шесть лет, сообщили об избиениях и лишении пищи. По словам Гулиева, во время залючения ему сломали руку.

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