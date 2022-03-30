Более 17 тысяч беженцев из Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область

30 марта 2022, 15:07

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Границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 17 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта границу Ростовской области пересекли за сутки, по данным погрануправления ФСБ, более 15 тысяч беженцев из Донбасса, сутками ранее - более 11,5 тысячи.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Приехавшие тогда в Ростовскую область жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за сутки прибыли более 17 тысяч беженцев, сообщила пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ России."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17 000 граждан", - процитировало ТАСС сообщение ведомства.

В это число вошли и беженцы из Мариуполя, проинформировал "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что у некоторых прибывших в Ростовскую область из Луганской и Донецкой республик беженцев возникли трудности с получением гуманитарной помощи продуктами, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта. Беженцы посетовали, что для оформления выплат приходится отстоять несколько очередей. Власти пытаются ускорить процесс получения матпомощи, однако из-за наплыва беженцев времени на это требуется больше, сообщил сотрудник администрации в Красном Сулине.

Россия, по данным МЧС, приняла около 400 тысяч беженцев с Донбасса и Украины. Представитель ООН, посетивший временные пункты размещения в регионе, отметил, что в Ростовской области созданы хорошие условия для эвакуированных, беженцы получают необходимую медпомощь, но у них тяжелое психологическое состояние.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.