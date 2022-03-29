Более 15 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

29 марта 2022, 09:28

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В Ростовскую область въехали за сутки из Донбасса более 15 тысяч человек, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта границу Ростовской области пересекли за сутки, по данным погрануправления ФСБ, более 11,5 тысячи беженцев из Донбасса, сутками ранее – более 12,5 тысячи.

Из Донбасса в Ростовскую область более 15 тысяч беженцев прибыли через пункты пропуска на границе, сообщил пресс-служба областного погрануправления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15000 граждан", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Жители Донбасса, приехавшие в Ростовскую область до начала спецоперации, делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть дома им пришлось по настоянию местных властей.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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