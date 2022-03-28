Более 11 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область

28 марта 2022, 10:50

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В Ростовскую область въехали за сутки более 11,5 тысячи жителей Донбасса, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта границу Ростовской области пересекли за сутки, по данным погрануправления ФСБ, более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса, сутками ранее – около 16 тысяч.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. В первые дни из Донбасса выезжало около 20 тысяч человек в сутки, однако затем поток беженцев уменьшился, в отчетах погрануправления ФСБ по Ростовской области сообщалось о 5-15 тысячах человек в сутки. Новый рост числа начался 21 марта, когда в Ростовскую область прибыли более 15 тысяч человек, столько же людей приехали 22 и 23 марта.

За сутки более 11,5 тысячи беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область через пункты пропуска на границе, сообщила пресс-служба областного Пограничного управления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 11,5 тысяч граждан", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Напомним, жители Донбасса, приехавшие в Ростовскую область до начала спецоперации, делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть дома им пришлось по настоянию местных властей.

У некоторых жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Ростовскую область, возникли трудности с получением гуманитарной помощи, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались другие беженцы.

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