Более 12 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

27 марта 2022, 15:00

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За сутки в Ростовскую область въехали 12,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта границу Ростовской области пересекли за сутки около 16 тысяч беженцев.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. В первые дни из Донбасса выезжало около 20 тысяч человек в сутки, однако затем поток беженцев снизился, в отчетах погрануправления ФСБ по Ростовской области сообщалось о 5-15 тысячах человек в сутки. Новый рост числа начался 21 марта, когда в Ростовскую область прибыли более 15 тысяч человек, столько же людей приехали 22 и 23 марта.

Более 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки, сообщило областное Погрануправление ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан", - цитирует сегодня сообщение ведомства РИА Новости.

К 25 марта число людей, прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины, превысило 422 тысяч человек, увеличившись за сутки почти на 20 тысяч, сообщил в тот же день источник в силовых структурах.

По его словам, из них 358 тысяч прибыли из Донбасса, а 64 тысячи покинули территорию Украины через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму.

Среди эвакуированных в Россию почти 132 тысяч - граждане России, остальные имеют гражданство ДНР, ЛНР, Украины и других государств. Более 22 тысяч сейчас находятся в 348 пунктах временного размещения, которые развернуты для них в 34 регионах России, информировало ТАСС.

К 23 марта, по данным МЧС, Россия приняла около 400 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины. Представитель ООН, посетивший временные пункты размещения в Ростовской области, отметил, что для беженцев созданы хорошие условия, и они получают необходимую медицинскую помощь, но у них тяжелое психологическое состояние.

Напомним, жители Донбасса, приехавшие в Ростовскую область до начала спецоперации, делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

У некоторых прибывших в Ростовскую область из Луганской и Донецкой республик возникли трудности с получением гуманитарной помощи продуктами, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались другие беженцы.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.