Беженцы пожаловались на очереди за матпомощью в Ростовской области

28 марта 2022, 23:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прибывшие в Ростовскую область беженцы из Донбасса посетовали, что для оформления выплат приходится отстоять несколько очередей. Власти пытаются ускорить процесс получения матпомощи, однако из-за наплыва беженцев времени на это требуется больше, сообщил сотрудник администрации в Красном Сулине.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта границу Ростовской области пересекли за сутки, по данным погрануправления ФСБ, более 11,5 тысячи беженцев из Донбасса, сутками ранее – около 12,5 тысячи.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Приехавшие тогда в Ростовскую область жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В местный районный дом культуры за гуманитарной помощью сегодня пришла семья из пяти человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы приехали из города Артёмовска в Донецкой области ещё 24 февраля [...] Когда начались взрывы, и мы узнали, что началась спецоперация, быстро собрались и приехали в Ростовскую область. Выехали спокойно, нас пропустили в Донецк, а оттуда уже приехали в Россию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава семьи Михаил. Семья сначала ездила по разным городам Ростовской области, а потом сняла по приемлемой цене дома в Красном Сулине, сказал он.

"Приехали сюда с женой и тремя взрослыми детьми, назад возвращаться не планируем. Сейчас нам выдали два ящика гуманитарной помощи, этого на несколько дней хватит. Сегодня также пойдём узнаем, как получить по 10 тысяч. В планах получить российские паспорта, сделать временную прописку, и тогда можно будет искать работу, так как и за съем дома платить надо, да и еду с одеждой покупать", - поделился Михаил.

В субботу (26 марта) привезли гуманитарную помощь из Нальчика, с сегодняшнего дня начали выдавать всем, кто в ней нуждается, рассказали корреспонденту в доме культуры.

Возле городской администрации было большое скопление людей. Молодой человек с младенцем на руках рассказал, что приехал в Красный Сулин с Украины. "Я из Северодонецка, приехал в Россию с женой и двумя маленькими детьми. Неделю пришлось просидеть в подвале, кругом взрывы, стрельба, боялись выходить. Потом вроде всё немного стихло, а у нас закончились продукты, вода. Я вышел из подвала, увидел, что дом цел, машина цела, и мы с женой решили уезжать из города. В Киев или на запад Украины решили не ехать, а выбрали Россию. Когда поехали, снова начались взрывы, было очень страшно. Потом мы увидели военных, испугались. Нас остановили. Как выяснилось, это были российские военные. Мы им рассказали, что пытаемся прорваться в Россию, они нас пропустили, сказали уезжать быстрей", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам беженца, потом семья доехала спокойно, границу пересекли через Гуковский погранпункт и приехали в Красный Сулин. "Тут мы временно. Рублей у нас нет, а украинские гривны поменять нигде нельзя. Хотя их хватило бы на три-четыре месяца. Мы решили получить по 10 тысяч, получить российские паспорта и поедем во Владимир, там у нас родственники. С ними уже созвонились, они нас ждут. Сейчас ещё хотим получить гуманитарную помощь, с продуктами проблема. В пятницу (25 марта) ездили в пункт выдачи, нам сказали, что помощи нет, закончилась. Но сегодня, говорят, снова стали выдавать", - рассказал он.

Юрий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал с женой и соседями из Луганска. "Мы наняли машину и вчетвером приехали в Красный Сулин, чтобы оформить по 10 тысяч. Централизованно на автобусах, как раньше, не возят, но автобусы до КПП ходят. В Луганске сейчас всё спокойно, доехали без приключений. Оставаться тут не намерены, всё оформим и уедем обратно, потом приедем снять деньги с карты и поедем обратно домой. В Россию перебраться не хотим, мы пенсионеры, там наш дом. Если бы были моложе, то, может быть, и подумали об этом, а в нашем возрасте это очень сложно", - поделился он.

Житель Свердловска рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что привёз людей в Красный Сулин. "Соседи попросили, я просто как водитель привез их. Не брал с людей денег, попросил заправить только машину. Людям и так сейчас трудно, нужно помогать. Хотя знаю, что некоторые возят за деньги, вроде как по тысяче берут с человека и на "Газелях" возят в Россию и обратно", - сказал он.

По словам водителя, он пенсионер, поэтому в боевых действиях не участвует. "Работа есть, но не так уж много, и зарплаты небольшие. Пенсию я получаю 11 тысяч, сложно (на нее прожить), но хватает. Своё хозяйство помогает", - поделился он.

Жительница города Ровеньки в Луганской области Анна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сначала поехали в Зверево, где простояли в очереди. "Перед нами перестали принимать (заявки на матпомощь), развернулись и уехали домой, очень были расстроены", - сказала она.

"Сегодня приехали в Красный Сулин. Тут, конечно, всё лучше организовано, в отделении Пенсионного фонда быстро нас обслужили. Правда, пришлось постоять в очереди в Сбербанке. Зато в администрации принимают сразу несколько человек в двух кабинетах. Нам сказали, что всех примут, если надо, то до 21.00 мск будут работать", - сказала она.

Анна рассказала, что планирует ухать домой после оформления матпомощи, а за деньгами, возможно, не приедут, а попросят знакомых снять. "У нас их снять нельзя. Но если кто-то едет в Россию, им отдают банковские карты, они снимают деньги и привозят. Правда, за это берут процент, поэтому лучше договариваться со знакомыми - они или вообще не возьмут процентов, или немного", - поделилась она.

По словам Анны, она приехала в Красный Сулин с дочкой. "Дочка учится в школе, но сейчас туда не ходит, учится дистанционно. С работой, конечно, плохо, хотя нельзя сказать, что работы нет совсем. Я работаю на себя, у меня точка на рынке. Правда, в последнее время люди стали мало покупать, все стараются экономить. Да и остались старики и дети. Мой муж сейчас там (участвует в спецоперации). Молю Бога, чтобы остался жив. Иногда звонит, но ничего не рассказывает, только говорит, что у него всё хорошо", - рассказала она.

Сотрудник администрации Красного Сулина затруднился сказать корреспонденту "Кавказского узла", сколько беженцев уже приняли. "Поток большой, поэтому сотрудники работают без обеда и выходных, подменяют только друг друга. Когда человек приезжает, он должен в Сбербанке открыть счёт. Потом в Пенсионном получает СНИЛС, там тоже работают без выходных. После этого человек приходит к нам со всеми документами, с любым паспортом - ЛНР, ДНР, российским или украинским. Нам нужен паспорт, который подтверждает его регистрацию. Далее человек пишет заявление на получение помощи, это 10 тысяч рублей. После того как все службы проверят, ему на банковскую карту переводят деньги. Раньше это занимало мало времени, сейчас, конечно, из-за наплыва (беженцев) немного больше времени требуется. Если есть ребёнок, то родители предъявляют свидетельство о рождении, подтверждение, что она мама. Если документы на украинском, то у нас есть специальные службы, которые переводят. Если приехала бабушка или тётя и с ней не её дети, то в управлении образования оформляют временную опеку, которая действует временно на территории России, и люди также получают деньги на детей. Всё это для того, чтобы облегчить для людей оказание помощи и ускорить процесс. Естественно всё это тщательно проверяется", - рассказал он.

Напомним, ранее некоторые беженцы пожаловались, что у них возникли трудности с получением гуманитарной помощи продуктами, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались другие беженцы.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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