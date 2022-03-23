Подросток арестован на Ставрополье по делу об убийстве школьника

23 марта 2022, 19:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четырнадцатилетний подросток заключен под стражу по подозрению в убийстве двенадцатилетнего мальчика в Невинномысске.

Подросток арестован на два месяца по решению Невинномысского горсуда, сообщили в Ставропольском краевом суде.

Уголовное дело в отношении подозреваемого расследуется по статье 105 (убийство) УК России, пишет со ссылкой на краевой суд "Интерфакс".

По данным следствия, 20 марта подозреваемый встретился с 12-летним школьником на одной из улиц Невинномысска и отправился с ним за город, где нанес мальчику ножевые ранения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю 21 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года 16-летний подросток был заподозрен в причастности к гибели 13-летнего мальчика на Ставрополье. Дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России (убийство малолетнего).

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.