Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 марта 2022, 19:32

Подросток арестован на Ставрополье по делу об убийстве школьника

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четырнадцатилетний подросток заключен под стражу по подозрению в убийстве двенадцатилетнего мальчика в Невинномысске.

Подросток арестован на два месяца по решению Невинномысского горсуда, сообщили в Ставропольском краевом суде.

Уголовное дело в отношении подозреваемого расследуется по статье 105 (убийство) УК России, пишет со ссылкой на краевой суд "Интерфакс".

По данным следствия, 20 марта подозреваемый встретился с 12-летним школьником на одной из улиц Невинномысска и отправился с ним за город, где нанес мальчику ножевые ранения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю 21 марта на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года 16-летний подросток был заподозрен в причастности к гибели 13-летнего мальчика на Ставрополье. Дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России (убийство малолетнего).

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN  в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram  на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подросток помещен в реанимацию после обрушения перекрытия здания на Ставрополье", "Ставропольский подросток обвинен в подготовке теракта", "Ставропольский подросток обвинен по делу о резонансном ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 марта 2022, 20:32

23 марта 2022, 18:44

23 марта 2022, 17:55

23 марта 2022, 17:04

  • Жители двух армянских сел выступили против укрупнения общины

    Присоединение сел Цовагюх и Семеновка к общине Севан создало проблемы сельчанам, заявили участники акции протеста, перекрывшие сегодня автомагистраль, и призвали пересмотреть решение об укрупнении общины. Представитель властей назвал невыполнимым требование протестующих.

23 марта 2022, 16:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи