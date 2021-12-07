Следователи заинтересовались обстоятельствами гибели ребенка на Ставрополье

07 декабря 2021, 10:09

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В причастности к гибели 13-летнего мальчика на Ставрополье заподозрен его 16-летний приятель, который нашел ружье, сообщило следователи 6 декабря.

По данным следствия, 5 декабря 13-летний мальчик пропал без вести. В тот же день в ходе поисков было обнаружено его тело с огнестрельным ранением груди. На причастность к убийству проверяется 16-летний знакомый мальчика, который в 2019 году нашел охотничье ружье, никому об этом не сказав. "Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). "Проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении, опубликованном поздно вечером 6 декабря на сайте ведомства.