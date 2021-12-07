Охотничье ружье. Скриншот видео https://www.ruptly.tv/ru/videos/20211029-075-Rossiya--Okhotniche-ruzhe-obnaruzheno-v-lesu-na-meste-intsidenta-s-deputatom-Rashkinim-v-Saratovskoi-oblasti

07 декабря 2021, 10:09

Следователи заинтересовались обстоятельствами гибели ребенка на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В причастности к гибели 13-летнего мальчика на Ставрополье заподозрен его 16-летний приятель, который нашел ружье, сообщило следователи 6 декабря.

По данным следствия, 5 декабря 13-летний мальчик пропал без вести. В тот же день в ходе поисков было обнаружено его тело с огнестрельным ранением груди. На причастность к убийству проверяется 16-летний знакомый мальчика, который в 2019 году нашел охотничье ружье, никому об этом не сказав. "Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). "Проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении, опубликованном поздно вечером 6 декабря на сайте ведомства.

Примечание:

"Житель Ставрополья обвинен в убийстве после организации "групп смерти"", "Подросток погиб на Ставрополье после обрушения крыши заброшенного здания", "Ставропольский подросток обвинен по делу о резонансном ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 декабря 2021, 10:02

  • Восстановлено сообщение с поселком Местия

    Рабочие частично освободили от скальной породы трассу Зугдиди – Ласдили, которая является единственным путем сообщения с поселком Местия на северо-западе Грузии, после чего по ней было разрешено одностороннее движение транспорта.

07 декабря 2021, 09:10

07 декабря 2021, 07:48

  • 2 Совет по правам человека взял показания уроженцев ЮФО и СКФО о пытках в Саратове

    Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, которые ранее жаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области, и они подтвердили свои показания о массовом насилии. Среди тех, кто пожаловался на пытки, есть выходцы из Грузии и юга России, сообщил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

07 декабря 2021, 07:00

  • Камнепад заблокировал проезд к поселку Местия

    Обвал камней заблокировал трассу Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили, которая является единственным путем сообщения с поселком Местия в Грузии, из-за чего его жители оказались отрезаны от внешнего мира.

07 декабря 2021, 06:18

  • Астраханцы резко отреагировали на поддержку QR-кодов местными властями

    Общественная палата Астраханской области раскритиковала решение депутатов местной думы поддержать законопроект о QR-кодах. Негативно оценила последствия введения QR-кодов и Торгово-промышленная палата. Противники введения кодов активно критикуют губернатора Игоря Бабушкина в комментариях под сообщениями на его странице в Instagram.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи