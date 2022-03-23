Арапова* разъяснила последствия исключения России из Конвенции по правам человека

23 марта 2022, 16:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По всем нарушениям Европейской конвенции по правам человека, допущенным российскими властями до 16 сентября, Россия будет нести ответственность, пояснила директор Центра защиты прав СМИ** Галина Арапова* решение ЕСПЧ исключить Россию из сторон конвенции с этой даты.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека в связи с выходом России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Россия перестала быть членом Совета Европы, но это не снимает с нее обязанностей, которые были взяты в рамках Европейской Конвенции по правам человека, по всем нарушениям, возникшим до 16 сентября, пояснила директор Центра защиты прав СМИ** Галина Арапова*. "Европейский суд прямо указал, что Россия перестанет быть Высокой Договаривающейся Стороной только после 16 сентября. И это означает, что по всем нарушениям, допущенным российскими властями до этой даты, Россия будет нести ответственность в рамках Европейской Конвенции", - приводится сегодня ее разъяснение на сайте Центра защиты прав СМИ**.

По словам Араповой*, остается открытым вопрос исполнения вынесенных решений. "Этот вопрос волнует многих, но на него сейчас нет однозначного ответа, так как механизмы в рамках Европейской Конвенции предполагают добросовестность страны при исполнении своих обязательств на международном уровне. Однако говорить о том, что Россия не будет исполнять решения, вынесенные международными судами, преждевременно. В любом случае решение ЕСПЧ само по себе является значимым документом, устанавливающим факт нарушения международных обязательств тем или иным государством", - указала она.

Пленарное заседание ЕСПЧ вчера, 22 марта, приняло резолюцию о последствиях прекращения членства России в Совете Европы "в свете статьи 58 Европейской Конвенции по правам человека", говорится в пресс-релизе, составленном на русском языке и опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ. "Российская Федерация перестает быть Высокой Договаривающейся стороной Конвенции 16 сентября 2022 года... Приостановление рассмотрения всех заявлений против Российской Федерации в соответствии с решением председателя суда от 16 марта 2022 года отменяется с немедленным вступлением в силу", - говорится в опубликованной там же резолюции суда, текст которой перевел на русский язык "Кавказский узел".

Если Россия откажется участвовать в рассмотрении дел ЕСПЧ и не будет представлять свою позицию либо направлять своего представителя, то ЕСПЧ имеет право рассмотреть дело в отсутствие стороны-ответчика. "Представлять или не представлять свою позицию — право стороны. Если Россия не будет его использовать, то это просто будет учтено при вынесении решения", - пояснила правозащитница.

По ее словам, "механизм рассмотрения жалоб все равно есть". "И он будет действовать, даже если Россия выразит нежелание участвовать в рассмотрении дел. Кроме того, все нарушения, которые допускаются, были допущены или будут допущены до 16 сентября, могут быть предметом рассмотрения ЕСПЧ, если по ним будут поданы правильно оформленные жалобы", - резюмировала Галина Арапова*.

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* 8 октября 2021 года Минюст России внес Галину Арапову в "Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.



*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.