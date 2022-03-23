Приговор по делу о смерти риэлтора из Волгограда вызвал споры в соцсети

23 марта 2022, 08:12

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Суд вынес обвиняемым в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка мягкое наказание, и при этом не учел поведение одного из подсудимых, который стал угрожать родным погибшего, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте". Их оппоненты сочли приговор справедливым.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта суд приговорил обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка к срокам от 5,5 до 11 лет лишения свободы. После оглашения приговора один из осужденных публично стал угрожать сестре погибшего, она заявила, что намерена подать заявление в правоохранительные органы.

Арсен Мелконян – брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян – ее муж. Арсен Мелконян был обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, и в угрозе убийством, Анна Мелконян – в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Арман Смбатян – в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Запись о том, что суд вынес приговор обвиняемым по делу о смерти Романа Гребенюка 22 марта была размещена в соцсети "ВКонтакте"была в группе "Волгоград Онлайн", на которую подписаны около более 79,6 тысячи пользователей. К 08.20 мск эта запись набрала 153 отметки с реакцией пользователей и 15 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась угрозами одного из осужденных в адрес сестры погибшего.

"Такого вообще нужно изолировать от общества. Как особо опасного. Выйдет, и исполнит свои слова в действия. Потерпевшим лучше сменить место жительства. Подальше от этой семейки", – считает Ольга Сухарь.

"Жизнь человека, отца одиночки оценили в 11 лет?" – спросил Александр Гостев.

"Жизнь у человека отнял и ещё хватает совести угрожать", – отметил David Volkov.

"Он угрожал в присутствии судьи, и судья могла статью поменять за угрозы", – указала Инна Коренева.

"Почему бы за это не накинуть лет пять к основному сроку?" – спросил Dmitriy Turbanov.

"То есть, он сначала сказал, что сожалеет о содеянном (в последнем слове), а потом угрожал?" – задалась вопросом Мария Цибенко.

Публикация о том, что суд вынес приговор по делу о смерти Гребенюка, также была размещена 22 марта в соцсети "ВКонтакте" в группе "Инцидент Барнаул", на которую подписаны более 182 тысяч пользователей. К 08.20 мск 23 марта эта запись набрала 147 отметок с реакцией пользователей и 49 комментариев.

"Ну, хоть ещё осталась справедливость", – написал Никита Кравченко.

"Что-то на справедливость не тянет. 40 лет ему и по 30 им. Вот это норма. Изъятие всего в пользу ребенка оставшегося", – заявил Александр Лантрат.

"Боже мой, что такого можно было написать в школьном чате, чтобы заслужить смерть?" – спросила Анастейжа Раизина.

"Наблюдателя" через годик отпустят", – предположил Максим Иванов.

Напомним, что по версии следствия, Роман Гребенюк был избит после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего. 15 февраля прокурор потребовал для Анны Мелконян, Армана Смбатяна и Арсена Мелконяна семь, десять и 13 лет заключения соответственно. 1 марта на суде Арсен Мелконян не признал свою вину. Защита потерпевших потребовала назначить для Анны Мелконян 12 лет, Армана Смбатяна – 15 лет, Арсена Мелконяна – 13 лет заключения. 4 марта адвокат Анны Мелконян, выступая в суде, заявил о недоказанности вины его подзащитной.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.