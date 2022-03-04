04 марта 2022, 01:04

Защита попросила оправдать подсудимую по делу о смерти Гребенюка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокат подсудимой Анны Мелконян в ходе судебных прений в Центральном районном суде Волгограда заявил о недоказанности вины его подзащитной в смерти риэлтора Романа Гребенюка.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля в Волгограде состоялось предварительное заседание по делу о смерти Романа Гребенюка, избитого после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего. 15 февраля прокурор потребовал для Анны Мелконян, Армана Смбатяна и Арсена Мелконяна семь, десять и 13 лет заключения соответственно. 1 марта на суде Арсен Мелконян не признал свою вину. Защита потерпевших потребовала назначить для Анны Мелконян 12 лет, Армана Смбатяна - 15 лет, Арсена Мелконяна - 13 лет заключения.

Арсен Мелконян – брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян – ее муж. Арсен Мелконян обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, и в угрозе убийством, Анна Мелконян – в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Арман Смбатян – в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В Центральном районном суде Волгограда 3 марта в ходе судебных прений свою позицию озвучили защитники Анны Мелконян. "По мнению адвоката Кирилла Евсикова, в материалах уголовного дела не имеется доказательств, свидетельствующих о подстрекательстве Анной Мелконян своего брата или супруга к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Он просил суд вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитной", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

На видео, предоставленном пресс-службой, Кирилл Евсиков заявил, что Анна Мелконян "испытывала обиду от оскорбления Романом Гребенюком", и "в отсутствие ее воли об этом стало известно ее мужу". Судебные прения продолжатся 10 марта, уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Примечание:

"Дело о смерти риелтора в Волгограде дошло до суда", "Число подозреваемых по делу о смерти Гребенюка в Волгограде увеличилось до трех", "Суд оставил под стражей подозреваемого по делу о смерти риелтора в Волгограде".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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