Вынесен приговор по делу о смерти риелтора в Волгограде

22 марта 2022, 19:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвиняемые в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка приговорены к срокам от 5,5 до 11 лет лишения свободы. После оглашения приговора один из осужденных публично стал угрожать сестре погибшего, она намерена подать заявление в правоохранительные органы.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля в Волгограде состоялось предварительное заседание по делу о смерти Романа Гребенюка, избитого после ссоры в чате родителей школьников. Арсен Мелконян признал, что бил Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. Один из обвиняемых по делу о смерти Гребенюка подозревается в том, что угрожал убийством ключевому свидетелю. 9 июля 2021 года прокуратура опровергла информацию об угрозах семье умершего. 15 февраля прокурор потребовал для Анны Мелконян, Армана Смбатяна и Арсена Мелконяна семь, десять и 13 лет заключения соответственно. 1 марта на суде Арсен Мелконян не признал свою вину. Защита потерпевших потребовала назначить для Анны Мелконян 12 лет, Армана Смбатяна - 15 лет, Арсена Мелконяна - 13 лет заключения. Адвокат Анны Мелконян, выступая в суде, заявил о недоказанности вины его подзащитной в смерти риелтора Романа Гребенюка.

Арсен Мелконян – брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян – ее муж. Арсен Мелконян обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, и в угрозе убийством, Анна Мелконян – в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, Арман Смбатян – в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Суд Центрального района Волгограда огласил сегодня приговор в отношении Арсена Мелконяна, Армана Смбатяна и Анны Мелконян, сообщила корреспонденту руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Арсен Мелконян приговорен к 11 годам колонии строгого режима, Анна Мелконян - к 5,5 года колонии общего режима, Арман Смбатян - к 7 годам колонии строгого режима. Анна Мелконян взята под стражу в зале суда, рассказала Вальковская.

После оглашения приговора один из осужденных угрожал свидетелю обвинения, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах региона. "Когда судья закончил оглашение и конвой собирался уводить осужденных, [тот] крикнул в сторону сестры убитого риелтора: "Готовьте гробы", - привело его слова V1.

Сестра погибшего, Светлана Гребенюк, в адрес которой были направлены угрозы, заявила, что угрозы были более чем реальны и их слышали все присутствующие. Она намерена подать заявление в правоохранительные органы по поводу поступивших публичных угроз, сообщила сегодня "Высота 102".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.