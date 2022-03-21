Отстраненные из-за отказа вакцинироваться волгоградцы начали возвращаться на работу

21 марта 2022, 23:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Волгограда, отстраненные от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса, получают уведомления из отделов кадров своих предприятий с предложением вернуться, и некоторые из них уже приступили к работе. Несмотря на отмену обязательной вакцинации, в судах региона продолжаются процессы по искам тех, кто лишился работы в связи с отказом делать прививку, сообщил местный юрист.

Как писал "Кавказский узел", обязательная вакцинация в Волгоградской области, введенная в июля 2021 года, требовалась от работников, в частности, сфер торговли, транспорта, строительства, промышленных предприятий, соцобслуживания и аптек. Работодатели были обязаны организовать проведение профилактических прививок работникам первым и вторым компонентом, а отказавшихся вакцинироваться отстраняли от работы. 18 марта главный санитарный врач региона постановила, что требование обязательной вакцинации решено отменить с 21 марта, поскольку коллективный иммунитет по тем категориям работников, к которым было требование об обязательной вакцинации, в области превысил 90%.

Волгоградцы без прививок получили возможность вернуться на свою работу

Ранее отстраненные от работы из-за отказа делать прививку волгоградцы, опрошенные сегодня корреспондентом «Кавказского узла», сообщили, что получили уведомления от отделов кадров предприятий с предложением вернуться. По их словам, они продолжат работу на своих прежних местах.

63-летний сотрудник завода «Красный октябрь» Александр Пономарев сообщил, что возвращается на работу. «Где-то с 1 апреля точно возвращаюсь, - сказал он. – Мне звонили с работы, предупредили. Все пережил, все нормально».

Ранее Александр Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был отстранен от работы 17 декабря. Он отметил, что жил вдвоем с супругой на ее зарплату в 14 тысяч рублей. Мужчина пытался найти работу, но не смог. По его словам, супруги рассчитывали на запас овощей и ягод.

Сотрудница МФЦ Городищенского района Наталия Кузнецова также сообщила, что уведомлена работодателем о возможности возвращения на работу. При этом она отметила, что продолжает попытки через суд доказать неправомерность ее отстранения от работы. Сегодня подана апелляция на решение суда, вставшего на сторону работодателя, сообщила Наталья Кузнецова.

«Однозначно, пока увольняться не буду», - сказала она. По словам Натальи, во время отстранения от работы ей с двумя детьми приходилось рассчитывать лишь на заработки мужа. Напомним, 21 февраля Городищенский райсуд не удовлетворил иск Кузнецовой, которая просила признать неправомерным ее отстранение от работы из-за отсутствия прививки.

Сотрудник 33-й волгоградской школы Виктор Солдаков, который занимался до отстранения обслуживанием компьютеров, сообщил, что сегодня вышел на работу. «Сегодня вышел первый день, - сказал он. - В пятницу (18 марта) вечером прислали смс, чтобы в субботу я подошел в кабинет директора, я подошел, написал, что согласен работать».

Судебные процессы по искам отстраненных от работы волгоградцев продолжаются

Согласно Трудовому кодексу, работодатель должен официально уведомить работника о том, что издан приказ о допуске его к работе и что такого-то числа ему предлагается явиться на работу, сообщил волгоградский юрист Иван Иванов, комментируя отмену обязательной вакцинации в регионе

«Уведомление должно быть вручено либо лично, либо заказной корреспонденцией, подтверждающей факт вручения уведомления. Если постановление об обязательности вакцинации утратило силу, это означает, что приказы об отстранении работников автоматически также утратили силу», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Иван Иванов.

Он отметил, что судебные дела по отстраненным из-за отказа вакцинироваться работникам продолжаются. «При заболеваемости 315 человек 27 июля 2021 года в регионе была введена обязательная принудительная вакцинация, а сейчас, при численности заболевших более 700 в сутки говорят, что все не так уже опасно и страшно», - рассказал юрист.

По его словам, во всех судах стороне ответчика и Роспотребнадзору, который привлекали к делу, задавался вопрос: «При какой нижней границе заболеваемости либо при каких условиях будет отменен режим обязательной вакцинации?». «Никто в суде не мог на это ответить. Ранее Верховный суд РФ и Конституционный суд неоднократно указывали, что невозможно произвольное применение законодательных норм без четкого регулирования норм закона, порядка их введения, ограничения и отмены. В данном случае норма по этому эфемерному эпидпорогу нигде не отражена и никто ее не устанавливал», - отметил Иван Иванов.

Согласно закону, по его словам, сроки вакцинации обязан устанавливать Минздрав РФ, но он этого так и не сделал до сих пор. «Эти полномочия Минздрава самовольно взял на себя Роспотребнадзор. Мы говорили в судах, что у регионального Роспотребнадзора вообще не было полномочий по установлению сроков по принудительной вакцинации. В итоге людей лишили заработка, семьи – доходов», - добавил Иван Иванов.

По данным на 21 марта, за весь период пандемии в Волгоградской области выявлено 205 239 заболевших коронавирусом, в том числе 693 - за последние сутки. Всего в регионе от COVID-19 умерло 6 660 человек, в том числе 10 – за последние сутки, указано в информации на сайте «Стопкоронавирус.рф». Там же отмечено, что, по состоянию на 18 марта, в области вакцинацию первым компонентом прошли 1 622 443 человек, полную вакцинацию - 1 552 834 человека, а коллективный иммунитет составляет 47,4%

Напомним, бюджетники, которые отказались вакцинироваться, после отстранения от работы оставались без средств к существованию. Некоторые из таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. Они также настаивали, что сведения о прививках являются персональными данными и не должны разглашаться, в том числе работодателю. В декабре 2021 года рабочие двух заводов в Волжском объявили о подготовке коллективных исков в связи с отстранением от работы за отсутствие прививок. Без работы приходится перебиваться случайными заработками, пожаловались жители Волжского.

Многие суды, как и в случае с Наталией Кузнецовой, встали на сторону работодателей. Николаевский райсуд отказался удовлетворить иск двух отстраненных от работы преподавателей детской школы искусств. 14 января Ворошиловский райсуд Волгограда отказал в удовлетворении иска сотруднице Центра гигиены и эпидемиологии Кристине Свистуновой. При этом в декабре 2021 года швея волгоградского предприятия "Хеппивеар Юг" Надежда Баганина, также отстраненная от работы из-за отсутствия прививки, добилась восстановления на работе.

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