Отмена обязательной вакцинации объявлена в Волгоградской области

18 марта 2022, 17:55

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Требование обязательной вакцинации для работников предприятий Волгоградской области решено отменить с 21 марта, поскольку их коллективный иммунитет превысил 90%, постановила сегодня главный санитарный врач региона.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов юга России ослабляют запреты, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, 16 марта глава Калмыкии отменил ограничения на посещение театров и концертных залов. В Краснодарском крае 14 марта отменены ограничения на работу фудкортов и детских развлекательных площадок в торгово-развлекательных центрах, которые были закрыты почти два года назад. С 4 по 9 марта требование QR-кодов было отменено в Краснодарском крае, Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а 11 марта глава Чечни объявил о полной отмене антиковидных ограничений в республике.

С 21 марта в Волгоградской области отменяется требование об обязательной вакцинации от коронавируса, введенное ранее для некоторых категорий граждан, говорится в подписанном сегодня постановлении руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Зубаревой.

"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Волгоградской области № 01/3 от 28.07.2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан", - говорится в тексте документа, размещенного на сайте управления.

Свое решение главный санитарный врач области объяснила тем, что к 16 марта уровень коллективного иммунитета среди этих категорий граждан превысил 90%, отмечается в постановлении.

Напомним, обязательная вакцинация в Волгоградской области требовалась от работников, в частности, сфер торговли, транспорта, строительства, промышленных предприятий, соцобслуживания и аптек. Работодатели были обязаны организовать проведение профилактических прививок работникам первым и вторым компонентом, а отказавшихся вакцинироваться отстраняли от работы.

Бюджетники, которые отказались вакцинироваться, после отстранения от работы оставались без средств к существованию. Некоторые из таких работников подали иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. Они также настаивали, что сведения о прививках являются персональными данными и не должны разглашаться, в том числе работодателю.

В декабре 2021 года рабочие двух заводов в Волжском объявили о подготовке коллективных исков в связи с отстранением от работы за отсутствие прививок. Без работы приходится перебиваться случайными заработками, пожаловались жители Волжского.

Однако многие суды встали на сторону работодателей. Так, Николаевский райсуд отказался удовлетворить иск двух преподавателей детской школы искусств, отстраненных от работы за отказ прививаться от коронавируса. 14 января Ворошиловский райсуд Волгограда отказал в удовлетворении иска сотруднице Центра гигиены и эпидемиологии Кристине Свистуновой, которая требовала признать незаконным приказ работодателя о ее отстранении от работы из-за отказа прививаться.

21 февраля Городищенский райсуд не удовлетворил иск сотрудницы МФЦ Наталии Кузнецовой, которая просила признать неправомерным ее отстранение от работы из-за отсутствия прививки.

При этом в декабре 2021 года швея волгоградского предприятия "Хеппивеар Юг" Надежда Баганина, также отстраненная от работы из-за отсутствия прививки, добилась восстановления на работе.

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