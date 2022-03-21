Ирина Ганьшина обвинила следствие в нежелании возбуждать дело о смерти сына

21 марта 2022, 04:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о смерти жителя Сочи Семена Ганьшина не возбуждено, хотя прошло уже почти восемь месяцев, заявила его мать Ирина Ганьшина. Она подала жалобу на отказ в возбуждении дела. Ганьшина также отметила, что результаты экспертизы тела недостоверны.

«Кавказский узел» сообщал, что жительница Сочи потребовала расследовать смерть сына после задержания правоохранителями. Напомним, что тело Семена Ганьшина было найдено в Завокзальном районе Сочи у дома 30 по улице Параллельная. Накануне, по словам Ирины Ганьшиной, сына задержали правоохранители, которые затем заявили, что никакого задержания не было. В морге посмотреть на тело сына Ганьшиной не дали, сославшись на гнилостные процессы и выдали ей постановление «об отказе в возбуждении уголовного дела».

18 марта мать Семена Ганьшина Ирина Ганьшина побывала на приеме у руководства Следственного комитета Сочи. Об этом она рассказала 20 марта корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, следствие восемь месяцев уклонятся от опроса сочинских правоохранителей и проведения с нею очной ставки. «Я никого не хочу обвинять, но в деле много странностей, которые следствие не хочет исследовать», - отметила женщина.

На приеме была подана жалоба на решение следствия отказать в возбуждении уголовного дела по факту гибели Семена.

«По молодости в 2003 году Семена осудили на год за наркотики по статье 228 УК РФ. Это была какая-то глупость. Была его вина или нет - не знаю. С меня просили взятку, чтобы закрыть дело, но денег у меня не было, и его осудили. Чтобы Семен употреблял наркотики - я никогда не видела и не замечала. Да и как он мог что-то употреблять, если он работал с утра до ночи на стройке», - рассказала про сына Ирина Ганьшина.

Ее основной целью является установить истину, почему умер ее сын, а также установить точную дату смерти Семена и ее причины. «Я не знаю даже, когда точно умер мой сын и почему. Батюшка меня спрашивает в церкви, когда я прихожу ставить свечи за упокой сына - и я не знаю что ему ответить. Даты смерти нет. И следствие за восемь месяцев не сделало ничего, чтобы установить истину», - сказала Ганьшина.

Она напомнила, что передавала через правоохранителей сыну продукты. "До сих пор я не понимаю, почему мне 30 июля сказали, что сын [у правоохранителей], а 2 августа стали это отрицать, что он у них был вообще? Почему, зная 2 августа о смерти сына, [правоохранители] мне не сообщили об этом? Почему до сих пор не опрошены и не проведены очные ставки [правоохранителей] со мной, которые говорили, что Семен у них и брали продукты? Почему не могли установить причину смерти и дату, если 30-о он был точно жив, 1 августа его уже нашли и 2 августа установили личность?» - недоумевает Ирина Ганьшина.

Бывшая девушка Ганьшина Виктория рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с Семеном она разговаривал в последний раз 27 июля 2021 года по телефону. Они договорилась увидеться 28 июля, но на связь он больше не вышел, а телефон был отключен.

«Это был очень душевный человек. Из-за бытовых проблем - негде было жить - мы расстались два года назад, но оставались друзьями и часто встречались. Он рассказывал мне о своих планах, я ему о своих. Наркотики он никогда не употреблял. Я никогда за ним этого не замечала», - рассказала она.

Один из друзей Семена на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Ганьшин как-то в разговоре с ним обмолвился, что потерял крупную сумму денег, которую должен был передать какому-то силовику. «Сути он мне не рассказал. Сказал только, что должен отдать крупную сумму. Он работал, чтобы ее заработать, но потерял», - рассказал он.

Руководитель стройки, на которой трудился Семен, который представился Романом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с Ганьшиным они договаривались встретиться 27 июля.

«Я прибывал на жд-вокзал Сочи в 23 часа 27 июля. Созвонился с Семеном где-то часов в 18, попросил его встретить меня и помочь, потому что у меня было много сумок. Он сразу же согласился. Мы договорились о встрече. Но на встречу он не пришел. Я звонил ему, но телефон не отвечал. 28 июля на работу он не вышел. Это было необычно для него. Он был пунктуален, работу не пропускал, был отличным и добросовестным работником. На него всегда можно было положиться. Ни о каких наркотиках и речи быть не могло, потому что бы я такого работника не держал. Никогда не замечал его в принятии наркотиков», - рассказал Роман. О смерти Семена она узнал от Ирины Ганьшиной, позвонив ей.

В распоряжении «Кавказского узла» оказалась экспертное заключение судмедэксперта от 15 ноября 2021 года. В заключении экспертизы, которая, судя по документу, была начата 4 августа 2021 года, указано, что установить дату и причину смерти невозможно из-за «сильных гнилостных изменений».

Из документов в деле Ганьшина следует, что его тело было найдено, потому что жительница расположенного поблизости дома почувствовала трупный запах и сообщила об этом. Тело располагалось на четвереньках, левая рука была заведена на спину, именно по четырем пальцам этой руки, которые не сгнили, удалось установить личность покойного. Отпечатки пальцев Ганьшина находились в базе полиции с 2003 года, после того, как он был осужден.

По словам Ирины Ганьшиной, ее насторожил тот факт, что в экспертизе указан рост тела 189 см, тогда как ее сын был ростом 173-175 сантиметров.

Работник морга на условиях анонимности прокомментировал ситуацию корреспонденту "Кавказского узла".

«Смерть бывает насильственная и естественная. Эксперт все это может установить. Труп разлагается очень долго. Даже если очень жарко, речь идет о месяце или более, когда установит причину становится очень сложно. Но если труп пролежал не более недели, то причину смерти установить всегда можно. К примеру, видно, есть ли проникающие ножевые ранения, либо следы насилия, удушения, пыток…По отпечаткам пальцев, если они есть в базе, устанавливается личность. Опознание не всегда нужно, но родственники имеют право видеть состояние трупа и опознавать его. Не всегда это предлагается, если нет необходимости, но по настоянию показать обязаны. Скорее всего, труп был передан экспертами в частную фирму, которая занимается организацией похорон, и им всегда легче отдать тело в закрытом гробу. Что касается увеличение роста после смерти, то это связано с методикой измерения. После смерти нога вытягивается за счет ступни, и эксперт измеряет труп от большого пальца ступни до головы. Поэтому рост получается больше, чем при жизни. Но 15 сантиметров - это слишком», - считает сотрудник морга, не связанный с данным делом.

Он предположил, что, возможно, тело не было обследовано вообще, а экспертиза изготавливалась потом, когда родственники стали настаивать на экспертном заключении. Специалист сомневается в том, что после двух или трех суток наступившей смерти эксперт СМЭ не мог установить точное время смерти и причину. Он также отметил, что обязанность сообщить родственникам о смерти лежит на полиции, а не на сотрудниках морга.

Адвокат краевой палаты адвокатов Дмитрий Мишин не исключает, что Ганьшин мог умереть после пыток. «Многие преступления остаются не раскрытыми, потому что следствие не проводит необходимые следственные мероприятия <...> Доказать что-либо невозможно из-за того, что - особенно сейчас - фактически нет механизмов воздействия на незаконные действия [силовиков]», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Сергей Костюк, ранее работавший на расследовании убийств, считает странным, что до сих пор не было возбуждено уголовное дело. «По факту обнаружения трупа, тем более если это труп молодого человека, обычно возбуждается уголовное дело и затем в его рамках расследуется, была ли смерть насильственной либо естественной. Без уголовного дела ни о каком полноценном расследовании говорить нельзя. На возбуждение уголовного дела отводится трое суток. Если дело не возбуждается в течении восьми месяцев и показания матери убитого не проверяются то, возможно, надо писать жалобу в прокуратуру на самого следователя, который вовремя не провел должных мероприятий и не предпринял необходимых процессуальных действий по раскрытию причин смерти», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями следственных органов по поводу смерти Ганьшина и расследования ее причин "Кавказский узел" пока не располагает.

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