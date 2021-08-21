Следствие в одиннадцатый раз отказалось заводить дело о пытках Скиданова

21 августа 2021, 23:18

Следователи не провели проверку, на которой настаивала прокуратура, но снова отказались возбуждать уголовное дело о пытках силовиками жителя Выселковского района Краснодарского края Евгения Скиданова, указали правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что житель станицы Выселки Евгений Скиданов был задержан в ноябре 2019 года по делу об исчезновении в январе 2014 года Натальи Грозиной - разнорабочей фермы в Выселковском районе. По словам Скиданова, его подвешивали на лом, пытали током, душили целлофановым пакетом и били по лицу. На пытки он пожаловался уже на следующий день после задержания, судебно-медицинское освидетельствование подтвердило травмы. Чтобы объяснить задержание, на Скиданова завели административное дело о неповиновении сотруднику полиции, а уже на следующий день он был задержан по уголовному делу и помещен СИЗО. В октябре 2020 гола следователи в шестой раз отказались возбуждать уголовное дело о пытках. Силовики так и не проверили, на каком основании задержали Скиданова и били ли его током, указали в "Комитете против пыток".

Силовики в Краснодарском крае регулярно используют пытки для того, чтобы добиться признаний от задержанных, при этом как инструмент используются административные аресты, сделала вывод "Медиазона". В июне издание привело восемь типичных для Кубани случаев пыток, включив в этот список и дело Скиданова.

Следователи в Краснодарском крае в одиннадцатый раз отказались возбуждать уголовное дело по заявлению фермера Евгения Скиданова, сообщил юрист "Комитета против пыток" Илья Платонов. "Эта история тянется почти два года, все это время следствие отказывает в возбуждении уголовного дела на полицейских. Сейчас мы ознакомились с текстом очередного отказа и материалами проверки, поняв, что за последний год следствие фактически ничего не сделало", – заявил он.

По словам Платонова, отменив очередной отказ следователя по возбуждению дела, прокуратура в декабре 2020 года поручила провести ряд обязательных проверочных мероприятий, в том числе опросить свидетелей – сокамерников фермера в изоляторе временного содержания, проверить фотографии из зала суда, на которых видны гематомы на лице и руках Скиданова. Ничего из этого следствием спустя почти год не было сделано. Не сделана и правовая оценка самого задержания, указал юрист.

В настоящее время Скиданов ожидает рассмотрения его дела судом присяжных, передали сегодня "Кавказ.Реалии" (издание включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов).