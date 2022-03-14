Жительница Сочи потребовала расследовать смерть сына после задержания правоохранителями

14 марта 2022, 04:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело Семена Ганьшина было найдено в Завокзальном районе Сочи. Накануне, по словам его матери Ирины Ганьшиной, сына задержали правоохранители, которые затем заявили, что никакого задержания не было. В морге посмотреть на тело сына Ганьшиной не дали, сославшись на гнилостные процессы. Юристы "Комитета против пыток"* сообщили, что обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуре Сочи.

"Комитет против пыток"* обратился в прокуратуру Сочи с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти 38-летнего жителя Сочи Семена Ганьшина. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал представитель комитета Сергей Романов.

В "Комитет против пыток"* обратилась мать Семена Ирина Ганьшина. По ее словам, самостоятельно добиться от правоохранителей расследовать гибель сына ей не удалось.

Ирина Ганьшина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что она обратилась в "Комитет против пыток" и рассказала подробности гибели сына.

По ее словам, 27 июля 2021 года она видела сына живым и здоровым в последний раз. В тот день они вышел из дома, а 1 августа его тело нашли в Завокзальном районе. Также, по словам Ганьшиной, ей стало известно, что незадолго до смерти сына его задержали силовики.

"27 июля Семен должен был пойти на вокзал и встретить своего начальника, но домой не вернулся", - рассказала Ганьшина.

По ее словам, 30 июля она обратилась к правоохранителям, которые сообщили ей, что Семена задержали за административное правонарушение и на 31 июля назначен суд. Ей также сказали, что она может купить продукты для сына и передать, что она и сделала.

Однако, как выяснилось, 31 июля заседания суда не было. Тогда Ганьшина вновь обратилась к правоохранителям, которые на этот раз заявили, что Семен не был задержан вовсе. 1 августа тело Семена было найдено в Завокзальном районе. В морге Ирине не разрешили посмотреть на тело, объяснив это тем, что оно начало гнить. Там же ей сообщили, что личность погибшего установлена по отпечаткам пальцев. Женщина отмечает, что до сих пор не уверена, что похоронила именно своего сына.

"Следственный отдел Центрального района провел проверку и в итоге не стал возбуждать уголовное дело «в связи с отсутствием события преступления». При этом следователь не проверил информацию о том, что Семен был [у правоохранителей]. Судебно-медицинскому эксперту не удалось установить причину смерти из-за сильного разложения тела. Учитывая, что Ирина не уверена, что в морге выдали тело ее сына, в первую очередь мы хотим устранить это сомнение. Также нужно разобраться, действительно ли Семен 30 июля был [у правоохранителей]. Кроме того, мы обжаловали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуре Сочи. Сейчас мы ждем результатов рассмотрения жалобы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток"* Роман Веретенников.

Ранее "Кавказский узел" также писал, 14 февраля "Комитет против пыток"* сообщил о жалобе Евгения Бондаря на применение насилия и пытки электрошокером после задержания 20 января. По словам сочинца, силовики сняли его с поезда, следующего из Адлера в Ростов-на-Дону, забрали два мобильных телефона, после чего избили в кабинете, требуя сказать пароли от них, а затем провели обыски в доме. Бондарь отметил, что силовиков интересовал его друг-бизнесмен и его криптокошелек. 16 февраля независимый судмедэксперт выявил у Бондаря многочисленные ссадины.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.