Эксперт выявил многочисленные ссадины у заявившего о пытках сочинца

16 февраля 2022, 06:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Независимый судмедэксперт выявил многочисленные ссадины у жителя Сочи Евгения Бондаря, обвинившего силовиков в применении насилия и пытках электрошокером. Сам Бондарь пояснил, что не рассчитывал выйти живым после пыток.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля "Комитет против пыток"* сообщил о жалобе Евгения Бондаря на применение насилия и пытки электрошокером после задержания 20 января. По словам сочинца, силовики сняли его с поезда, следующего из Адлера в Ростов-на-Дону, забрали два мобильных телефона, после чего избили в кабинете, требуя сказать пароли от них, а затем провели обыски в доме. Бондарь отметил, что силовиков интересовал его друг-бизнесмен и его криптокошелек.

48-летний Евгений Бондарь рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что за всю жизнь ни разу не испытывал то, что ему пришлось пережить за 27 часов после задержания в ночь 20 января.

"Я читал о пытках людей… [силовиками] в СМИ, но никогда не мог подумать, что такое реально может быть. 20 января я выехал по делам в Краснодар из Адлера поездом "Адлер - Ростов". Мы прибыли на ж/д станцию "Сочи" около трех часов ночи. Когда поезд остановился, в него заскочили двое, скрутили меня и силой поволокли из вагона. Они не представлялись и ничего не объясняли. Отобрали у меня два моих личных телефона. Я сразу подумал, что меня похитили, но не мог понять зачем. Было очень страшно. Меня засунули в машину и привезли на улицу Красноармейская... Эти двое затащили меня в кабинет и сразу принялись избивать, не объясняя, что им надо и кто они такие", - сказал он.

По его словам, он просил вызвать адвоката, но это только вызывало агрессию у нападавших. "Я просил их разрешить мне позвонить супруге, сыну и моей маме, чтобы сообщить, где я. Но мне ничего не разрешали, а только били по всем частям тела. Били в живот, по почкам, по печени, про груди, по ногам, по рукам, по голове… Было очень больно. Четко они не говорили, что им от меня надо. Пугали тюрьмой и говорили, что я сяду надолго. Позже они требовали от меня сознаться в том, что я привлекал в свой кооператив людей и якобы брал с них деньги за это. Я действительно являюсь учредителем потребительского кооператива. Его целью было объединение фермеров края для развития бизнеса. Потом меня стали спрашивать про моего знакомого Владимира... Я пояснил им, что ничего не знаю о его делах и они могут сами его спросить", - продолжил Бондарь.

Он рассказал, что днем 20 января его повезли сначала в офис, а затем домой, где проводили обыск. "Мне удалось впервые попасть в туалет. Все это время мне не давали такой возможности, и я терпел из всех сил. Мне не давали ни воды, ни еды… Конкретно ничего не предъявляли. Я чувствовал себя заложником. После обыска меня привезли опять обратно в здание... Я видел здесь сотрудников. Они все были нормальные. Среди них были женщины. Но когда рабочий день закончился и стемнело, меня опять принялись пытать", - отметил бизнесмен.

По его словам, от него требовали показаний, но каких именно, четко не объясняли, а после отказа говорить без адвоката вошли "трое в камуфляжной форме с масками на лице" и молча стали тыкать электрошокерами по различным частям тела.

"Вставляли электрошокер в задний проход. От боли я терял сознание и падал. Я кричал от боли и плакал. Я просил

их не делать этого, но они с холодным видом продолжали издеваться надо мной. Единственное, когда от электрошокеров я падал на пол, они приказывали мне встать и говорили, что если я не встану, то будет еще хуже. В конце концов я просто потерял силы. Меня пытали шокерами всю ночь. Я подумал, что я уже не выйду оттуда живым. Но под утро они мне

сказали что-то подписать, я не видел, что я подписываю, читать они мне не давали, я только увидел, что меня якобы допрашивали в качестве "свидетеля" по какому-то делу о мошенничестве в отношении Владимира... Я единственно о чем думал, подписывая все документы, чтобы выйти из этого ада как можно скорее», - рассказал Бондарь.

Он пояснил, что после пыток не может отойти от стресса, плохо себя чувствует как психически, так и физически, обозначились проблемы с внутренними органами, особенно с мочеполовой системой. Бондарь также рассказал, что не хотел расстраивать родных, но рассказал им о случившемся, отвечая на их вопросы. "Моя мама слегла. Она постоянно плачет, находится в стрессе. Такое же состояние у супруги. Наш сын тоже в подавленном состоянии. Вся семья в депрессивном состоянии", - отметил пострадавший.

Юрист "Комитета против пыток"* Сергей Романов предоставил в распоряжение «Кавказского узла» акт судебно-медицинского освидетельствования (обследования), проведенного 7 февраля в помещении Сапкнт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" врачом судебно-медицинским экспертом Кириллом Кудряшовым.

«Потерпевший осмотрен в помещении отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц СПб ГБУЗ «БСМЭ»... Эксперту он пояснил, что в ночь с 20.01.2022 г. по раннее утро 22.01.2022г. был задержан... [в] г. Сочи с применением силы, доставлен в... участок, где его били руками, ногами по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, также применяли электрошокер: прикладывали включенным к ягодицам, верхним и нижним конечностям, в паховую область, вводили в анальное отверстие и включали его. После обратился в медицинский центр г. Сочи, где был осмотрен урологом и травматологом», - говорится в документе.

Эксперт установил, что у Бондаря состояние удовлетворительное, имеет жалобы на нарушение сна, периодические головные боли, носовое кровотечение, неприятные ощущения в области анального отверстия, а также описал различные ссадины на лице и по телу, а "при осмотре области заднепроходного отверстия обнаружены два округлых дефекта слизистой".

"Все установленные телесные повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и поэтому расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью (согласно п.9 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 г. №194н "Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека")", - говорится в заключении эксперта.

Романов добавил, что 14 февраля заявление было подано следователю, а 15 февраля прошел судмедэкспертизу по направлению следователя.

Сообщений о заявлении Романова и ходе проверки по его заявлению на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по данным на 6.10 мск 16 февраля не было.