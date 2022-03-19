Гуманитарная помощь из Абхазии отправлена жителям Донбасса

19 марта 2022, 18:42

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Продукты питания, питьевую воду и электрогенераторы отправили в ДНР абхазские спасатели. Гуманитарную помощь собирали организации и жители Абхазии, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", президент Аслан Бжания 20 февраля заявил, что Абхазия готова оказать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную и гуманитарную помощь. 22 февраля сотрудники МЧС Абхазии выехали в Донецк и Луганск, чтобы привезти в Сухум первую группу беженцев. 2 марта прибыла еще одна группа из ДНР и ЛНР. 18 марта 37 беженцев из ЛНР и ДНР отправились домой, в Абхазии остались 90 жителей Донбасса.

Колонна автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправлена из Абхазии. В сборе помощи принимали участие жители Абхазии, а также юридические, коммерческие и общественные организации, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Сотрудники МЧС Абхазии доставят в Донецкую народную республику электрогенераторы, макаронные изделия, муку, сахар, бутилированную воду, консервы. Глава МЧС Абхазии генерал-лейтенант Лев Квициния подчеркнул, что доставка гуманитарного груза проводится по поручению президента Абхазии Аслана Бжании, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как следует из видео, опубликованного сегодня на сайте МЧС Абхазии, для жителей Донбасса были собраны питьевая вода, крупы, подсолнечное масло, кофе и другие продукты. Машины из разных регионов республики привозили продукты на склад. Помощь, в частности, привезла машина из Очамчиры, в том числе спасатели доставили и коробки с помощью от одной из школ.

В итоге были отправлены две фуры с надписью: "Гуманитарная помощь из Абхазии Донбассу", они выехали в сопровождении машины силовиков. На машины также была нанесена символика спецоперации российских войск на Украине.

25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил правительству начать подготовку к подписанию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

9 марта Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР, а 10 марта - с ЛНР, с обеими республиками готовятся договоры о дружбе и сотрудничестве, проинформировал МИД Абхазии на своем сайте.

10 марта указ о признании независимости Абхазии подписал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. "Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства", - говорится в тексте указа Пасечника, опубликованного на его официальном сайте.

Напомним, что независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

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