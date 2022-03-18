Беженцы из Донбасса начали покидать Сухум

18 марта 2022, 18:41

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37 беженцев из ЛНР и ДНР отправились на поезде из Сухума в Ростовскую область, оттуда они будут доставлены домой, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", президент Аслан Бжания 20 февраля заявил, что Абхазия готова оказать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную и гуманитарную помощь. 22 февраля сотрудники МЧС Абхазии выехали в Донецк и Луганск, чтобы привезти в Сухум первую группу беженцев. 2 марта МЧС Абхазии отчиталось, что в Абхазии находятся 118 беженцев из ДНР и ЛНР.

37 беженцев из Донбасса отправились на родину, 34 человека направляются в Луганскую народную республику, трое – в ДНР, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Абхазии.На скором поезде "Сухум – Москва" они будут доставлены до Каменск-Шахтинска Ростовской области. "Оттуда на специально организованных автобусах разъедутся по местам постоянного проживания", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте МЧС Абхазии также опубликованы фотографии группы беженцев, покидающих Сухум. На одной из них запечатлена группа женщин и детей, у детей в руках рисунки посвященные Абхазии. На других снимках сотрудники ведомства помогают жителям Донбасса погрузить вещи в поезд.

В республике остаются остаются 90 беженцев с Донбасса, указано в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил правительству начать подготовку к подписанию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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