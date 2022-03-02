17 беженцев из Донбасса прибыли в Абхазию

02 марта 2022, 15:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новая группа жителей Донбасса, в числе которых 10 детей, приехали сегодня в Сухум. Всего в Абхазии находятся 118 беженцев, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", президент Аслан Бжания 20 февраля заявил, что Абхазия готова оказать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную и гуманитарную помощь. 22 февраля сотрудники МЧС Абхазии выехали в Донецк и Луганск, чтобы привезти в Сухум первую группу беженцев. Власти Сухума приняли и разместили около 100 беженцев из Донбасса, и это в Абхазии стало единственным признаком военных действий на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Новая группа беженцев из Донбасса прибыла сегодня утром в Абхазию, сообщило сегодня МЧС Абхазии. 17 жителей Донецкой народной республики, в том числе 10 детей, в сопровождении сотрудников МЧС приехали в Сухум и были размещены в тургостинице ''Айтар''. Всего в Абхазии находятся 118 беженцев из Донбасса, отмечается в публикации на странице ведомства в Facebook.

МЧС опубликовало также ролик приезда новой группы эвакуированных жителей Донбасса в Сухум. Автобус с надписями "Донецк" в сопровождении машин силовиков и МЧС прибыл к отелю, жителям помогли разгрузить багаж. Большинство из новой группы приехавших в Cухум - дети и подростки, следует из видео.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил правительству начать подготовку к подписанию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".