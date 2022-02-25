25 февраля 2022, 23:34

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и поручил правительству начать подготовку к подписанию договоров  о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны России предписано до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик, сказано в указах. В случае включения Россией в свой состав Донецкой и Луганской народных республик тот же путь откроется для Абхазии и Южной Осетии, указали политологи.

Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба главы Абхазии. "Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение", - заявил Бжания. 

"Поручаю правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений", - говорится в сообщении на сайте президента Абхазии. 

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"90 беженцев с Донбасса отправлены в Абхазию", "Власти Нагорного Карабаха приветствовали признание Россией ДНР и ЛНР", "Политологи сочли эвакуацию беженцев с Донбасса частью пиар-кампании властей России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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