Политологи оценили перспективы Абхазии и Южной Осетии в свете признания Россией ЛНР и ДНР

23 февраля 2022, 20:50

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В случае включения Россией в свой состав Донецкой и Луганской народных республик тот же путь откроется для Абхазии и Южной Осетии, указали политологи и поспорили о том, как скажется признание Россией ДНР и ЛНР на развитии российско-украинского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны России предписано до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик, сказано в указах. 22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил страны за ее пределами.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Признание ЛНР и ДНР может стать шагом к включению Абхазии и Южной Осетии в состав России



Для Абхазии и Южной Осетии признание ЛНР и ДНР и возможное их включение в состав России откроет тот же путь, не исключают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По мнению Дмитрия Орешкина, эти два кавказских региона российские власти не присоединяли к стране в 2008 году, поскольку это был бы «более тяжелый состав преступления» на языке дипломатии.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

«Но 2014 год и Крым показали, что можно делать и это», - отметил Орешкин. При этом, по его мнению, и в Абхазии, и в Южной Осетии сохраняется сильное желание войти в состав России. «И в Абхазии, и в Южной Осетии люди живут в своеобразной «черной дыре», и они надеются, что в случае присоединения к России их жизнь улучшится, хотя пример Крыма показал, что это заблуждение. Если будет присоединение ДНР, то, может, присоединят и их, хотя это связано с очень большими политическими и экономическими издержками. Если Крым Запад проглотил, сочтя, что это все же некое насиженное русскими место. Но здесь не такая ситуация», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Орешкин.

Он также заметил, что указы о признании ДНР и ЛНР похожи на указы 2008 года о признании Абхазии и Южной Осетии, во многом потому, что есть некоторая «матрица», которая была обкатана еще в 2008 году. «В Южной Осетии было также - сначала вывоз женщин и детей, потом обстрелы непонятно откуда и т. д. Так что на этом фоне схожесть в указах не может удивлять», - подчеркнул он. При этом любой статус ЛНР и ДНР будет представлен как «успех державной мощи», добавил политолог.

Говоря о возможном «коридоре возможностей» для присоединения Абхазии и Южной Осетии к России, политолог Аркадий Дубнов напомнил о рассказе президента Абхазии Аслана Бжании, который встречался с Путиным осенью 2020 года, сразу после второй карабахской войны.

«По словам Бжании, которые опубликовали различные абхазские интернет-ресурсы, Путин заявил ему примерно следующее - в будущем может настать момент, когда вокруг России произойдет объединение территорий и народов, ориентированных на близкие отношения с Россией. Это может быть одним из ближайших целеполаганий Путина - создать на основе этих самых дружественных народов и территорий некое новое содружество вокруг России, Но без включения их в состав России», - заявил Аркадий Дубнов.

Политологи поспорили относительно того, поможет ли признание независимости ДНР и ЛНР избежать «большой войны»

Признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) скорее усилило кризис, считает Дмитрий Орешкин. «Путин ведь заявил, что признает их в границах Донецкой и Луганской областей, хотя там примерно две трети территории находятся под контролем Украины. Как они собираются устанавливать контроль - вытесняя украинскую администрацию?» - заявил Дмитрий Орешкин.

По его мнению, с 2015 года конфликт был в «замороженном» состоянии, а сейчас может последовать его «разморозка».

Аркадий Дубнов, наоборот, считает, что «большой войны» не будет.

«На мой взгляд, Путин манипулирует ожиданием «большой войны», и это ему мастерски удается. Поэтому он и решил «разменять» ожидание реальной войны на признание независимости ЛНР и ДНР. Он говорит Западу: вы не хотите войны? Я ее не начну, но вам придется заплатить за это реальную цену - признание с моей стороны части украинской территории суверенным государством. Мир, конечно, воспротивился этому решению, введены санкции, но это отнюдь не те санкции, которые ввели бы в случае войны. Фактически Запад делает хорошую мину при плохой игре, поскольку ничего иного он сделать не может. И Путин, хорошо знающий западных политиков и те «красные линии», которые они не могу перейти, это хорошо понимает», - указал Аркадий Дубнов.

Признание ДНР и ЛНР может помочь избежать эскалации ситуации, также уверен политолог Аббас Галямов.

«Да, сейчас есть шанс избежать войны. Стороны в достаточной степени напуганы произошедшей эскалацией и, скорее всего, будут вести себя пока более осторожно», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Аббас Галямов.

Напомним, 18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о начале эвакуации жителей в Россию. Первым регионом юга России, принявшим беженцев, стала Ростовская область. Также беженцы с Донбасса размещаются в Волгоградской области.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".