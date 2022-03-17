Минобороны России сообщило об уничтожении склада ракет "Точка-У" на Украине

17 марта 2022, 11:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ровенской области ударом высокоточного оружия уничтожен склад с ракетами к комплексам "Точка-У", сообщило Минобороны России. Украинская сторона заявила об открытии девяти коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Киевской и Харьковской областей, а Международная организация по миграции призвала защитить беженцев с Украины от работорговцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта Минобороны России информировало, что с начала проведения специальной военной операции на Украине в сторону России было эвакуировано 248 993 человека. Власти Украины рассказали о работе гуманитарного коридора в Луганской области. 17 марта Минобороны России отчиталось об эвакуации за сутки более 30 тысяч жителей Мариуполя.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Российские военные уничтожили пункт хранения боеприпасов в Ровенской области Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. "Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса "Точка-У", – привело сегодня на своем сайте Минобороны России слова Конашенкова.

Беспилотники поразили 46 военных объектов Украины, добавил он. "Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники", – сказал Конашенков.

Власти Украины на 17 марта согласовали эвакуацию мирных жителей по девяти гуманитарным коридорам в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Речь идет о маршрутах из города Мариуполя в Запорожье, из Бородянки в Житомир и из села Шевченково Киевской области в Бровары, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук сегодня на своей странице в Facebook.

Кроме того, по ее словам, планируется отправить из Харькова в Волчанск продукты и медикаменты.

Украину покинули более трех миллионов человек, в том числе 162 тысячи граждан третьих стран. Украину покидают в основном женщины, дети и пожилые люди. Многие дети оказались за границей без родителей, заявили в Международной организации по миграции (МОМ). "Беженцы из Украины и могут стать легкой добычей для торговцев "живым товаром". Многие из этих людей не только пережили немыслимый стресс, спасая свою жизнь, но и оказались на новом месте без средств к существованию", – привела 16 марта Организация объединенных наций (ООН) на своем сайте заявление МОМ.

Преступники заманивают людей и продают их с целью трудовой эксплуатации или для участия в преступной деятельности. Сотрудники МОМ призывают защитить украинских беженцев, сказано в сообщении.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".