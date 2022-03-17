Минобороны России отчиталось об эвакуации за сутки более 30 тысяч жителей Мариуполя

17 марта 2022, 00:58

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По гуманитарному коридору из Мариуполя 16 марта эвакуировано 31 367 мирных граждан, сообщило Минобороны России. По данным МВД Украины, из Донецкой области было эвакуировано более 200 человек.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Минобороны России сообщило, что с начала проведения специальной военной операции на Украине в сторону России было эвакуировано 248 993 человека. Власти Украины рассказали о работе гуманитарного коридора в Луганской области. По данным ООН, уже более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома.

16 марта Международный суд ООН в качестве обеспечительной меры по обращению Украины в связи с российской военной операцией потребовал от России прекратить боевые действия.

16 марта были открыты гуманитарные коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, сообщил со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева "Интерфакс". Один коридор был открыт в восточном направлении на территорию России и еще по одному - "через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", сказал глава центра.

Он также сообщил, что в течение суток из Мариуполя обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан.

По словам Мизинцева, несмотря на ранее достигнутые договоренности, украинская сторона не предоставила в российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию официального письменного согласования. "Киевскими властями оповещение о планируемых гуманитарных операциях представителей посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, других международных организаций, находящихся на территории Украины, не проводилось", - заявил он.

"Несмотря на все трудности и препятствия, [...] за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 тысяч 440 человек, из них - 2242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 271 тысячу 231 человека, из которых 58 тысячи 422 - дети", - сказал Мизинцев.

Министерство внутренних дел Украины, в свою очередь, сообщило, что из Донецкой области 16 марта было эвакуировано более 200 человек, в том числе 52 ребенка. Из Авдеевки было вывезено 97 человек, среди которых 25 детей, из Угледара – 112 человек, в том числе 27 детей, сообщается вTelegram-канале ведомства. При этом, по словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, на утро 16 марта украинская сторона в этот день не получила ответа на свои предложения, направленные в Международный Красный Крест, об открытии гуманитарных коридоров. Об этом Верещук написала на своей странице в Facebook.

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей. В чем суть начатой 24 февраля военной операции российских войск, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности, по данным Минобороны России, нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница.В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины, рапортовало оборонное ведомство.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники украинской стороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

При этом Минобороны России опровергло обвинения Киева в якобы нанесении авиационного удара по зданию драмтеатра в Мариуполе. "Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.