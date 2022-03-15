Минобороны России объявило о контроле над Херсонской областью

15 марта 2022, 11:32

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Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской области Украины, заявило сегодня Минобороны. Украинская сторона озвучила планы организовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей четырех областей.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Минобороны России сообщило, что российские военные сбили четыре украинских беспилотника, в том числе Bayraktar, а власти Украины рассказали о работе гуманитарного коридора в Луганской области. По данным ООН на 14 марта, более пяти миллионов жителей Украины лишились крова, из них половина уже покинула страну.

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей. В чем суть начатой 24 февраля военной операции российских войск, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Российские военные заняли Херсонскую область, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. "Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", - приводит его слова РИА "Новости".

О том, что российские военные взяли под контроль Херсон, Игорь Конашенков заявил 2 марта. Мэр Херсона Игорь Колыхаев в тот день сообщил, что находится на рабочем месте, и своей главной задачей назвал жизнеобеспечение города.

По словам Конашенкова, вечером 14 марта около населённого пункта Гута-Межигорская российские десантники захватили 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и "ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", сообщает сегодня "Интерфакс".

"Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 Военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2", - цитирует Конашенкова агентство.

На сегодня запланировано девять гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Киевской, Сумской и Харьковской областей, сообщила сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Донецкая область. Из города Бердянска в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей и всех нуждающихся из Мариуполя в Запорожье", - сказала Верещук в видеообращении, размещенном на ее Telegram-канале.

Кроме того, планируется организовать гуманитарные коридоры в Киевской области из сел Богдановка и Новобогдановка, а также из села Бобрик в город Бровары. В Сумской области запланирован коридор из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки и Конотопа в Полтаву, а в Харьковской области – гуманитарный коридор из села Оскол, сообщила вице-премьер Украины.

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