Нагорный Карабах отверг обвинение в обстрелах азербайджанских позиций

13 марта 2022, 17:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация азербайджанской стороны об обстрелах позиций в зоне конфликта не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских войск в Ходжавендском (армянское название Ходжавенда – Мартуни) и Тертерском направлениях были обстреляны "членами незаконного армянского вооруженного формирования" с территории, подконтрольной российским миротворцам.

В последние дни обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта, карабахские силовые и военные ведомства сообщали о минометных и гранатометных обстрелах сел. В частности, 12 марта прокуратура сообщила, что во дворе жилого дома в селе Парух взорвалась мина, выпущенная из 60-миллиметрового миномета. Азербайджанская сторона в свою очередь неоднократно обвиняла карабахских военных в обстрелах своих позиций.

Сообщение азербайджанской стороны о том, что подразделения Армии обороны в ночь на 13 марта обстреляли азербайджанские позиции, не соответствует действительности, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Эта дезинформация является очередной попыткой скрыть собственные нарушения режима прекращения огня", - цитирует сообщение министерства News.am.

Армия обороны - официальное название Вооружённых сил Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

Напомним, обострение ситуации в Нагорном Карабахе связано с желанием Армении и Азербайджана уклониться от переговоров по статусу непризнанной республики, на это повлияли и международные процессы, в частности события на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Армяне Нагорного Карабаха рассчитывают на поддержку России на фоне признания ДНР и ЛНР, тогда как тема Нагорного Карабаха исчезла с международной повестки, считают азербайджанские аналитики.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, но 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробности об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".