Адвокат Беньяш назвал обыск в своей квартире проявлением репрессий

12 марта 2022, 19:10

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Краснодарский адвокат Михаил Беньяш счел обыск в своей квартире нарушением неприкосновенности жилища и объяснил его тенденцией подавления прав и свобод в России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в квартиры адвоката Михаила Беньяша и активистки Яны Антоновой в Краснодаре пришли силовики с обыском. "В мою квартиру ломают дверь. Доброе утро", - написал Беньяш в 06.26 мск. При этом он приложил к публикации скриншот изображения видеокамеры, на котором изображены три силовика в подъезде около двери в квартиру.

Михаил Беньяш заявил, что он не совершал никаких противоправных действий. "Я стою на стороне закона и справедливости. Каким законом они руководствуются, когда нарушают неприкосновенность жилища, возбуждают заведомо незаконные уголовные дела и организуют силовые преследования мирных граждан с использованием служебных возможностей, объяснить невозможно", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Беньяш отметил, что чувствует себя подавленным из-за ситуации в России, из-за репрессий и из-за происходящего с ним лично. "У меня в квартире все перевернули вверх дном. Изъяли всю технику, выбили дверь. Что делать дальше, я не знаю. Кому жаловаться на беспредел - тем, кто его и учиняет? Вчера по моему уголовному делу был суд. Был допрошен один свидетель. На том и разошлись. А сегодня устроили обыск", - рассказал он.

11 октября 2019 года суд признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и с учетом месячного пребывания в СИЗО постановил оштрафовать его на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор Беньяшу, дело вернулось в Ленинский райсуд. 22 июня суд изменил адвокату меру пресечения с залога в 600 тысяч рублей на подписку о невыезде. В феврале этого года Ленинский районный суд освободил Беньяша от меры пресечения.

Адвокат рассказал, что на момент обыска его не было дома. "Камера у меня реагирует [звуком] на вторжение в квартиру. Я проснулся от этого звука. Было 6 утра. Увидел, что возле дверей моей квартиры стоят трое в штатском и пытаются в нее проникнуть. Позвонил адвокату Дмитрию Мишину, он выехал на место события", - сказал Беньяш.

Дмитрий Мишин сообщил, что когда он по просьбе своего подзащитного приехал к нему домой, то увидел трех оперативных сотрудников уголовного розыска УВД Краснодара. "Они пытались проникнуть в жилище. Я их спросил: в чем дело? Представился, что я адвокат хозяина квартиры, на это мне ответили, что у них есть сообщение, будто из этой квартиры исходил какой то-телефонный терроризм. Я им пояснил, что из этой квартиры не мог исходить телефонный терроризм, потому что в квартире никого нет, ее хозяин Михаил Беньяш является адвокатом и, чтобы проникнуть в его квартиру, нужно специальное разрешение", - рассказал Мишин.

По его словам, в ходе обыска была изъята вся оргтехника: компьютеры, жесткие диски, флэшки, телефоны Михаила Беньяша. "Даже забрали два флажка: ЕС и Грузии. На мой вопрос: какое отношение эти флажки имеют к телефонному терроризму, ответа мне не дали", - сказал адвокат. Он добавил, что при обыске присутствовали двое понятых, которых привели с собой сотрудники уголовного розыска. Были вызваны сотрудники МЧС, которые полностью вырезали дверь, чтобы силовики могли попасть в квартиру.

Мишин заявил, что "полностью вся квартира была перевернута вверх дном и осталась выбитой дверь". "На мой вопрос, кто восстановит ущерб, оперативники ответили, что сам хозяин должен восстанавливать, а если квартиру ограбят, то у него есть камеры, и "пусть потом обращается в органы". Я расписался в протоколе обыска, куда вписал свои замечания, что обыск проходил без присутствия хозяина квартиры, который является адвокатом, и для этого не было представлено специальное разрешение", - уточнил он.

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