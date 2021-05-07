Депутат из Ейска сообщил об угрозах из-за требования расследовать ДТП

07 мая 2021, 03:09

Депутат Ейского районного совета Александр Коровайный сообщил, что после подачи уведомления о проведении акции протеста с требованием объективно расследовать ДТП с участием сына известного бизнесмена, ему поступили угрозы.

Коровайный рассказал, что сообщения с угрозами поступили в его Telegram-канал.

"Может быть, это чья-то глупая шутка... но лучше я это опубликую. Второй раз мне угрожают", - написал 6 мая депутат в своем Telegram-канале. К сообщению он приложил скриншот переписки. Автор сообщений сначала советует депутату "угомониться" и не совать "нос, куда не стоит", а затем следуют угрозы. "Смотри, родной, как бы самого на пешеходе переходном не сбили", - говорится в сообщении.

"В любом случае, понятно, на какое событие он намекает, и куда рекомендует не совать нос. И кому задать вопросы, если что-то случится", - указал Коровайный.

Депутат рассказал, что за несколько дней до получения угроз он подал уведомление о проведении шествия и митинга с требованиями объективного расследования ДТП с участием сына местного крупного бизнесмена. Он также отметил, что после этого его вызвали в отдел полицию для дачи объяснений.

"Кто бы ни написал, это не изменит моего отношения к этому делу", - процитировали Короавайного "Кавказ.Реалии"*. Коровайный подчеркнул, что дело должно быть расследовано объективно, и виновный в смерти девушки... должен понести справедливое наказание".

Вечером 18 декабря 2020 года в центре Ейска бизнесмен, сын известного в городе авторитетного человека, сбил на пешеходном переходе 23-леьнюю девушку, она скончалась на месте, сообщила "Живая Кубань". Полиция завела уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека по неосторожности (части 4 статьи 264 УК РФ). Предполагаемого виновника ДТП пометили под домашний арест, но 29 декабря, спустя 10 дней, его заключили под стражу. Прокуратура рассматривала версию, что в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Однако 15 марта Краснодарский краевой суд постановил освободить водителя из-под стражи. Кроме того, его дело переквалифицировали с части 4 статьи 264 УК РФ на часть 3 той же статьи. Следствие сочло, что за рулем в момент ДТП водитель автомобиля был трезв, сообщило 17 марта издание.

"Кавказский узел" также писал, что депутат Ейского районного совета Александр Коровайный и еще около 200 участников форума "Объединенных демократов" были задержаны в Москве 13 марта. Силовики, сорвавшие проведение форума, заявили, что мероприятие проводит организация, деятельность которой признана властями нежелательной. Полицейские составили на Коровайного и других участников форума административные протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. МВД заявило, что силовики сорвали мероприятие из-за нарушения санитарных требований.