Участники автопробега в Кутаиси выступили против военной операции на Украине

08 марта 2022, 10:12

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Несколько десятков жителей Кутаиси приняли сегодня участие в акции против военной операции на Украине. Активисты выразили солидарность народу Украины и совершили автопробег по улицам города.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, участники которых также требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили за отказ поддержать санкции против России. 7 марта семь активистов были задержаны в Тбилиси после стычки с полицией.

Генсек ООН призвал Путина прекратить спецоперацию, Грузия в числе других стран осудила спецоперацию на Украине. Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Жители Кутаиси вышли на митинг против военной операции на Украине. Горожане двигались по улицам города колоннами, некоторые из них держали в руках флаг Украины в знак солидарности, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

По словам участников акции протеста, для того, чтобы военная операция на Украине прекратилась, нужно единение всего мирового сообщества. Они призвали всех неравнодушных людей различными способами выразить свою поддержку народу Украины, сказано в сообщении.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показано скопление людей и автомобилей на площадке. К машинам прикреплены флаги Грузии и Украины, акция проходит на парковке, ее участники размахивают флагами Грузии и Украины. Затем протестующие отправились в автопробег, при этом они через окна машин также размахивают флагами обеих стран.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".