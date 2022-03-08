08 марта 2022, 10:12

Участники автопробега в Кутаиси выступили против военной операции на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей Кутаиси приняли сегодня участие в акции против военной операции на Украине. Активисты выразили солидарность народу Украины и совершили автопробег по улицам города.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, участники которых также требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили за отказ поддержать санкции против России. 7 марта семь активистов были задержаны в Тбилиси после стычки с полицией.

Генсек ООН призвал Путина прекратить спецоперацию, Грузия в числе других стран осудила спецоперацию на Украине. Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Жители Кутаиси вышли на митинг против военной операции на Украине. Горожане двигались по улицам города колоннами, некоторые из них держали в руках флаг Украины в знак солидарности, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

По словам участников акции протеста, для того, чтобы военная операция на Украине прекратилась, нужно единение всего мирового сообщества. Они призвали всех неравнодушных людей различными способами выразить свою поддержку народу Украины, сказано в сообщении.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показано скопление людей и автомобилей на площадке. К машинам прикреплены флаги Грузии и Украины, акция проходит на парковке, ее участники размахивают флагами Грузии и Украины. Затем протестующие отправились в автопробег, при этом они через окна машин также размахивают флагами обеих стран.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Политологи сочли эвакуацию беженцев с Донбасса частью пиар-кампании властей России", "Политологи оценили перспективы Абхазии и Южной Осетии в свете признания Россией ЛНР и ДНР", "Декларация Алиева и Путина вошла в противоречие с обязательствами Азербайджана перед Турцией".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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