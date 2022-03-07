Село Храморт Нагорного Карабаха. Кадр видео Sergey Andreev https://www.youtube.com/watch?v=nPHstiPx2ec&t=187s

07 марта 2022, 18:55

Минобороны Нагорного Карабаха заявило об обстреле села Храморт

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кладбище у села Храморт было обстреляно из 60-миллиметровых орудий, об инциденте проинформированы российские миротворцы, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские позиции за сутки 23 раза были обстреляны из разнокалиберного оружия с территории Нагорного Карабаха, где дислоцированы российские миротворцы. Стрельба, по данным ведомства, велась "в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском направлениях", и азербайджанские военные открыли ответный огонь. Заявление Минобороны Азербайджана об обстрелах войсковых позиций не соответствует действительности, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджанские вооруженные силы в очередной раз нарушили режим прекращения огня в направлении кладбища села Храморт Аскеранского района, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха.

Азербайджанская сторона обстреляла кладбище, прилегающее к селу Храморт, выпустив два 60-миллиметровых снаряда. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.  Об инциденте сообщили командованию миротворческого российского контингента, указано в сообщении. 

На сайте Минобороны Азербайджана к 18.50 мск  не содержится комментариев относительно заявления Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал,  что 26 февраля жители села Храморт в Нагорном Карабахе пожаловались на угрозы азербайджанских военных. По их словам, с азербайджанских постов уже несколько дней транслируются требования к ним покинуть дома, в противном случае сельчанам угрожают применением силы. Они попросили помощи у властей Нагорного Карабаха и миротворцев. После вмешательства российских миротворцев и представителей властей Нагорного Карабаха азербайджанские военные прекратили требовать у жителей села Храморт покинуть дома.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на регулярные обстрелы", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 марта 2022, 20:17

07 марта 2022, 17:56

07 марта 2022, 16:59

07 марта 2022, 16:27

07 марта 2022, 16:15

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