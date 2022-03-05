05 марта 2022, 02:49
Силовики покинули офис "Международного Мемориала"*
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Обыск в офисе "Международного Мемориала"* на Каретном ряду завершен, сообщил Правозащитный центр.
Как писал "Кавказский узел", 4 марта Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов. Юристы "Мемориала"* попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать правозащитников. После более чем 12-часового обыска силовики уехали из офиса "Мемориала"* в Малом Каретном переулке, передав протокол дежурному.
После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. Обыск по делу Хамроева стал предлогом, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*", предположили правозащитники.
"Силовики уехали из офиса на Каретном ряду. Обыски на сегодня – всё", - сообщил ночью 5 марта Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".
Адвокат Михаил Бирюков подтвердил, что обыск в "Международном Мемориале" закончен. "Правоохранители выносят изъятое", - сказал адвокат, слова которого привел "Интерфакс".
Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд приняли решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Защита подала апелляцию на это решение, дата ее рассмотрения назначена на 22 марта.
28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.
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Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".
* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Автор: "Кавказский узел"