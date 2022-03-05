05 марта 2022, 02:49

Силовики покинули офис "Международного Мемориала"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыск в офисе "Международного Мемориала"* на Каретном ряду завершен, сообщил Правозащитный центр.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов. Юристы "Мемориала"* попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать правозащитников.  После более чем 12-часового обыска силовики уехали из офиса "Мемориала"* в Малом Каретном переулке, передав протокол дежурному.

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. Обыск  по делу Хамроева стал предлогом, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*", предположили правозащитники.

"Силовики уехали из офиса на Каретном ряду. Обыски на сегодня – всё", - сообщил ночью 5 марта Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Адвокат Михаил Бирюков подтвердил, что обыск в "Международном Мемориале" закончен. "Правоохранители выносят изъятое", - сказал адвокат, слова которого привел "Интерфакс". 

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд приняли решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризмЗащита подала апелляцию на это решение, дата ее рассмотрения назначена на 22 марта.

28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

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Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Примечание:

"Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*", "Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 марта 2022, 01:54

05 марта 2022, 00:54

04 марта 2022, 23:59

04 марта 2022, 23:49

04 марта 2022, 23:19

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