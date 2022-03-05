Силовики покинули офис "Международного Мемориала"*

05 марта 2022, 02:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыск в офисе "Международного Мемориала"* на Каретном ряду завершен, сообщил Правозащитный центр.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов. Юристы "Мемориала"* попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать правозащитников. После более чем 12-часового обыска силовики уехали из офиса "Мемориала"* в Малом Каретном переулке, передав протокол дежурному.

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. Обыск по делу Хамроева стал предлогом, чтобы получить доступ к документам «Мемориала»*", предположили правозащитники.

"Силовики уехали из офиса на Каретном ряду. Обыски на сегодня – всё", - сообщил ночью 5 марта Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Адвокат Михаил Бирюков подтвердил, что обыск в "Международном Мемориале" закончен. "Правоохранители выносят изъятое", - сказал адвокат, слова которого привел "Интерфакс".

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд приняли решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Защита подала апелляцию на это решение, дата ее рассмотрения назначена на 22 марта.