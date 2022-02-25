Полиция помешала проведению антивоенного пикета в Ставрополе

25 февраля 2022, 19:49

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Ставрополец Алексей Рязанцев сегодня вышел на одиночный пикет против войны с Украиной, прохожие одобрительно отреагировали на плакат активиста, однако вскоре к нему подошли силовики. В отделении полиции у Рязанцева взяли объяснение и вручили предостережение о недопустимости нарушений законодательства о проведении собраний, митингов и пикетов.

Как писал "Кавказский узел", акции против военных действий на Украине прошли, в том числе на юге России. В Краснодаре 24 февраля силовики задержали не менее 40 человек. В Астрахани полиция потребовала объяснений от активиста после пикета против войны. Участника акции в Элисте доставили в отдел полиции. В Волгограде не менее 18 активистов были доставлены в отдел полиции, от них также потребовали объяснения, сегодня суд назначил двум активисткам штрафы, еще для одной - обязательные работы. Граждане России могут иметь свою точку зрения по военной операции на Украине, но они не вправе устраивать несанкционированные акции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия начала специальную военную операцию против Украины в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Этому предшествовало длительное стягивание войск к украинской границе и признание Россией ДНР и ЛНР, произошедшее 21 февраля 2022 года, отвергнутые требования России о невступлении Украины в НАТО. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Сегодня житель Ставрополя Алексей Рязанцев провел одиночный пикет против войны, но был задержан и доставлен в полицию. Несмотря на это, в то время, пока еще удавалось стоять на площади, активист ощутил поддержку от проходящих мимо горожан.

Сегодня в 12.50 мск на площади Ленина Алексей Рязанцев начал одиночный пикет против войны. Он встал с плакатом "Хватит цинковых гробов. Нет войне!". Уже через пару минут после начала пикета к Рязанцеву подошли двое сотрудников полиции - один в форме, другой в гражданской одежде, которые попросили показать документы, рассказал активист. По его словам, один из сотрудников старался загородить плакат.

В таком виде - в "сопровождении" двоих полицейских - пикет продолжался около 20 минут. За это время прохожие, по словам Рязанцева, реагировали на него в основном положительно - показывали знаки одобрения и фотографировали. "Одна женщина подошла и стала упрекать полицейских", - рассказал пикетчик. Впрочем, по его словам, одна прохожая отреагировала на его акцию отрицательно, стала восклицать "А вы там (на Украине) были вообще?!". "Но ото всех остальных реакция была положительной", - отметил собеседник.

Через 20 минут подошло еще несколько сотрудников правоохранительных органов, после чего Рязанцеву предложили проехать в отделение полиции. "Я не стал оказывать сопротивление и проехал с ними в отдел полиции №1, на Лермонтова. Там я провел где-то два часа - с меня взяли объяснительную и вручили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о собраниях. Хотя я не нарушал законодательство о собраниях, одиночные пикеты разрешены законом", - подчеркнул Рязанцев. После этого ставропольца отпустили.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".