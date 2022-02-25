Кремль прокомментировал задержания участников акции против войны на Украине

25 февраля 2022, 16:11

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Граждане России могут иметь свою точку зрения по военной операции на Украине, но они не вправе устраивать несанкционированные акции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", акции против военных действий на Украине прошли, в том числе на юге России. В Краснодаре 24 февраля силовики задержали не менее 40 человек. В Астрахани полиция потребовала объяснений от активиста после пикета против войны. Участника акции в Элисте доставили в отдел полиции. В Волгограде не менее 18 активистов были доставлены в отдел полиции, от них также потребовали объяснения.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Вечером того же дня Минобороны России сообщило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники проинформировали о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле гражданского населения.

Акция против военных действий прошла 24 февраля и в столице России. Там, по данным ГУ МВД, полиция задержала 600 участников. Пресс-секретарь президента Владимира Путина напомнил, что проводить такие мероприятия "без соответствующих процедур" граждане не имеют права, пишет РИА "Новости".

"Первое, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И с одной стороны, мы должны лучше объяснять этим гражданам, это тоже абсолютно понятно. Второе, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения", - сказал Песков, прокомментировав задержания участников антивоенных акций в городах России.

Пресс-секретарь Путина добавил: "Есть одиночные пикеты, но такие, я бы не сказал, массовые, но с участием определенного количества лиц - они просто не разрешены по закону и поэтому в отношении них были приняты определенные меры".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".