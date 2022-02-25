Протест против войны краснодарских активистов закончился задержаниями

25 февраля 2022, 03:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали на акции протеста против военных действий на Украине не менее 40 человек для дачи объяснений, большинство из них отпустили. На активиста Виталия Немцева составлен протокол о неповиновении полиции, на еще одну участницу акции - протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Минтранс пообещал вывезти с юга России всех желающих, Ростуризм посоветовал воздержаться от поездок в южном направлении. Жители Ейска сообщили, что слышали около 10.00 утра звук взрыва. Погранслужба ФСБ сообщила, что выпущенный с украинской стороны снаряд разорвался у населенного пункта Широчанка в Ейском районе.

В течение нескольких дней, в том числе 23 февраля, активисты из Краснодара, Ейска и Горячего Ключа провели одиночные пикеты против ввода войск в Донбасс.

Акция против военной операции на Украине прошла 24 февраля на площади у здания краевой администрации в Краснодаре и в расположенном рядом сквере Жукова, сообщило издание 93.ru. Силовики перекрыли проезд в центр города и начали задерживать приходивших на акцию людей. Одним из первых задержанных оказался активист Виталий Вотановский, который пришел на акцию в куртке с надписью: "Нет войне", затем начались массовые задержания, говорится в сообщении. "Из центра в отделения полиции отправились несколько автобусов с задержанными. Там сотрудники МВД опрашивали людей, задавали вопросы, интересовались, есть ли среди них несовершеннолетние", - сообщило издание.

Силовики задерживали просто стоявших на площади людей и случайных прохожих, передает "Кавказ. Реалии"*. По данным издания, на акции было задержано более 40 человек, в том числе адвокат Михаил Беньяш, журналисты проекта "Протокол", активисты, блогеры и прохожие.

Вечером 24 февраля большинство задержанных отпустили. На одну из них составили протокол о нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия, протокол по этой статье, скорее всего, составят на активистку Алипат Султанбегову, сообщил соорганизатор проекта "Умное наблюдение" Алексей Мандригеля, слова которого привело издание. На участника "Умного наблюдения" Виталия Немцева был составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудников полиции, говорится в сообщении.

По данным проекта "ОВД-инфо"*, на акции протеста в городе задержали, по крайней мере, 58 человек. Виталия Немцева оставили в отделе полиции на ночь, говорится в сообщении. О судьбе остальных задержанных не сообщается.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Cпецоперация направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, операция в Донбассе имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее, что объясняется военным потенциалом украинской армии и территориальным расположением Украины.

"Кавказский узел" также писал, что акции против войны на Украине прошли и в других городах юга России. 24 февраля силовики доставили в отдел полиции после антивоенного пикета жителя Калмыкии. В тот же день в Ростове-на-Дону силовики задержали пожилого активиста, вышедшего на акцию протеста против войны на Украине, и его спутницу. Не менее 18 участников антивоенных пикетов в Волгограде были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения, а затем большинство из них отпустили.

Правозащитник Лев Пономарев** 24 февраля создал на платформе Change.Org петицию с требованием прекратить войну с Украиной. По данным на 03.00 мск 25 февраля под ней подписалось более более 353 580 человек. Автор петиции задержан у своего дома, сообщил ПЦ "Мемориал"***.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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** Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

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