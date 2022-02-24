24 февраля 2022, 17:00

ФСБ сообщила о взрыве снаряда у поселка Широчанка на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снаряд, выпущенный с украинской стороны, разорвался у населенного пункта Широчанка в Ейском районе Кубани. Местные жители не пострадали, отчиталась погранслужба ФСБ. 

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин объявил сегодня о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.  После начала военной операции была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Минтранс пообещал вывезти с юг России всех желающих, Ростуризм посоветовал воздержаться от поездок в южном направлении. Жители Ейска сообщили, что слышали около 10 утра звук взрыва. Разрыв боеприпаса вызвал легкое землетрясение, сообщил депутат Ейского горсовета Александр Коровайный. 

Разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, зафиксирован в районе Широчанки Ейского района Краснодарского края. местные жители не пострадали, сообщил  сегодня "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Взрыв произошел 24 февраля в 12:10 мск  рядом с поселком Широчанка, проинформировало ведомство. "Жертв нет, каких-либо разрушений тоже — взрыв произошел не в самом населенном пункте", - привело комментарий представителя ведомства РБК.  Правоохранительные органы приступили к проверку, указано в сообщении. 

Ближайший украинский населенный пункт, Мариуполь, находится от села Широчанка на расстоянии  76,6 километрах, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

На 16.45 мск на сайтах ФСБ России и погрануправления ФСБ России не содержится информации о взрыве близ Ейска.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Два судна обстреляны в Азовском море", "Эвакуация жителей приостановлена в ДНР", "Школы и детсады закрыты в пяти районах Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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