ФСБ сообщила о взрыве снаряда у поселка Широчанка на Кубани

24 февраля 2022, 17:00

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Снаряд, выпущенный с украинской стороны, разорвался у населенного пункта Широчанка в Ейском районе Кубани. Местные жители не пострадали, отчиталась погранслужба ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин объявил сегодня о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После начала военной операции была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Минтранс пообещал вывезти с юг России всех желающих, Ростуризм посоветовал воздержаться от поездок в южном направлении. Жители Ейска сообщили, что слышали около 10 утра звук взрыва. Разрыв боеприпаса вызвал легкое землетрясение, сообщил депутат Ейского горсовета Александр Коровайный.

Разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, зафиксирован в районе Широчанки Ейского района Краснодарского края. местные жители не пострадали, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Взрыв произошел 24 февраля в 12:10 мск рядом с поселком Широчанка, проинформировало ведомство. "Жертв нет, каких-либо разрушений тоже — взрыв произошел не в самом населенном пункте", - привело комментарий представителя ведомства РБК. Правоохранительные органы приступили к проверку, указано в сообщении.

Ближайший украинский населенный пункт, Мариуполь, находится от села Широчанка на расстоянии 76,6 километрах, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

На 16.45 мск на сайтах ФСБ России и погрануправления ФСБ России не содержится информации о взрыве близ Ейска.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".