Абдулмуслим Абдулмуслимов. Фото https://riadagestan.ru/news/the_government_of_the/na_zasedanii_pravitelstva_dagestana_rassmotreli_vopros_realizatsii_investproektov_v_sfere_apk/

22 февраля 2022, 12:33

Депутаты одобрили назначение Абдулмуслимова премьер-министром Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За назначение Абдулмуслима Абдулмуслимова председателем правительства Дагестана единогласно проголосовали сегодня 80 депутатов, присутствовавших на сессии Народного собрания.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Сергей Меликов подписал указ об отставке по собственному желанию председателя правительства Абдулпатаха Амирханова, и правительство временно возглавил вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. 18 февраля Меликов внес его кандидатуру на рассмотрение Народного собрания. Согласно Конституции Дагестана, парламент должен рассмотреть кандидатуру в течение недели.

Депутаты парламента Дагестана единогласно одобрили кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова на пост председателя правительства, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Согласно статье 85 Конституции Дагестана, председатель правительства назначается главой республики с согласия депутатов Народного собрания, уточняет агентство.

Голосование состоялось сегодня, за кандидатуру Абдулмуслимова проголосовали все 80 присутствовавших на сессии депутатов. Всего в парламенте Дагестана 90 депутатов, информирует ТАСС.

Напомним, решение об отставке Амирханова Сергей Меликов объяснил тем, что Минфин России предложил назначить Амирханова руководителем республиканского управления Федерального казначейства. Уход Амирханова с должности премьер-министра стал результатом скрытого противостояния Сергея Меликова и сенатора Сулеймана Керимова, а Абдулмуслим Абдулмуслимов не представляет интересы какой-либо политической группы влияния и на месте премьера более удобен Меликову, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов занимал посты секретаря Совета безопасности Дагестана, министра сельского хозяйства. С 25 июля 2019 года он был зампредседателя правительства, следует из информации на сайте правительства Дагестана.

Примечание:

"Премьер-министр Дагестана Артем Здунов возглавил Мордовию", "Новый мэр Каспийска раскритиковал работу водоканала", "Пользователи соцсети отреагировали иронией на критику Меликова в адрес мэра Каспийска".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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