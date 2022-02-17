Отправлен в отставку глава правительства Дагестана

17 февраля 2022, 19:47

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Указ об отставке главы правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова подписал сегодня глава республики Сергей Меликов. Правительство временно возглавил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2020 года врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил Народному собранию республики назначить председателем правительства республики врио главы кабмина Абдулпатаха Амирханова. 11 декабря 2020 года депутаты республиканского парламента единогласно поддержали его назначение.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал сегодня указ об освобождении Абдулпатаха Амирханова с поста председателя правительства республики. "Принять отставку председателя правительства Республики Дагестан Амирханова Абдулпатаха Гаджиевича по собственному желанию", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики. Этим же указом Меликов назначил врио председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Абдулмуслим Абдулмуслимов занимал посты секретаря Совета безопасности Дагестана, министра сельского хозяйства. С 25 июля 2019 года - заместитель председателя правительства Дагестана, следует из информации на сайте правительства Дагестана.

Глава Дагестана прокомментировал отставку Амирханова. "Сегодня подписал Указ об отставке Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Я поддержал кандидатуру Абдулпатаха Гаджиевича, предложенную Министерством финансов Российской Федерации для назначения на ответственный пост руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Сегодня (...) решение было принято", - сообщил Меликов на своей странице в Instagram.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2021 года Амирханов пообещал семьям, чьи дома попали в зону затопления Ирганайского водохранилища, ускорить выплату компенсаций, однако в сентябре этого же года ирганайцы обратились к главе Дагестана Сергею Меликову и премьер-министру России Михаилу Мишустину, указав, что власти Дагестана не передали федеральному центру документы для назначения компенсаций жителями пострадавшие рискуют не получить выплаты и в 2022 году.

В августе 2021 года Амирханов эмоционально отреагировал на загрязнение шприцами реки Аварское Койсу. Он пригрозил, что если виновный в происшествии не будет найден, то ответственность за это понесут все главврачи больниц. Журналисты и политологи сочли его слова проявлением популизма и эмоций.