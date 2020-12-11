Абдулпатах Амирханов. Фото канала Правительства РД https://www.instagram.com/p/CIpl3k9sTBc/

11 декабря 2020, 12:52

Депутаты поддержали назначение Амирханова премьером Дагестана

За назначение Абдулпатаха Амирханова председателем правительства Дагестана единогласно проголосовали 78 депутатов, присутствовавших сегодня на сессии Народного собрания республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил Народному собранию республики назначить председателем правительства республики врио главы кабмина Абдулпатаха Амирханова.

5 октября Владимир Васильев покинул пост главы Дагестана, и врио главы республики был назначен Сергей Меликов. 24 ноября он отправил правительство региона в отставку, при этом кабмин продолжил работу до формирования нового состава. Врио председателя правительства был назначен первый вице-премьер Абдулпатах Амирханов.

Сегодня Народное собрание согласовало кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для назначения на должность председателя правительства, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

"За утверждение кандидатуры Абдулпатаха Амирханова премьер-министром Дагестана проголосовали единогласно 78 депутатов, присутствовавших на 52-й сессии", - говорится в публикации на странице кабмина в Instagram.

Сам Амирханов, выступив на сессии парламента, своей главной целью назвал "реализацию всех национальных проектов", сообщила пресс-служба Народного собрания. "Основное внимание планируется уделить развитию образования, здравоохранения, улучшению инвестиционного климата, укреплению экономического сектора республики, подчеркнул Абдулпатах Амирханов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте республиканского парламента.

Напомним, Абдулпатах Амирханов родился в 1962 году в селе Хунзах. В 2010-2015 годах он занимал должность замминистра промышленности, транспорта и энергетики Дагестана, в 2019 году был помощником главы Дербента, с 2019 года по ноябрь 2020 года руководил управлением Росимущества, а с 11 ноября занимает пост первого зампредседателя правительства Дагестана, сообщила 7 декабря пресс-служба главы региона.

Примечание:

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