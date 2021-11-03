Политологи оценили смысл угроз Амирханова главврачам

03 ноября 2021, 23:58

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Угроза главы правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова наказать главврачей нескольких районов за сброс медицинских отходов в реку Аварское Койсу - проявление популизма и эмоций, считают заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и политолог Эдуард Уразаев. После признаний водителя врачам наказание не грозит, предположил политолог Альберт Эседов.

Как сообщал "Кавказский узел", шприцы в реке Аварское Койсу обнаружил житель Гергебильского района. В реке было обнаружено 10 мешков медицинских отходов, в частности, использованных шприцев и систем для внутривенного вливания. Администрация района пообещала, что они будут вывезены в ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизированы. Шприцы относятся к медотходам класса Б и представляют эпидемиологическую опасность, сообщил Каспийский природоохранный центр. Полиция Дагестана опубликовала видео допроса 29-летнего водителя, который рассказал, что выбросил шприцы в реку, так как ему было нужно место для перевозки вещей.

Вопрос загрязнения реки Аварское Койсу медицинскими отходами обсуждался на совещании под руководством председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. "Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главврачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом. Я не могу понять людей, которые с легкостью совершают подобные поступки", - привела пресс-служба правительства слова Амирханова.

Сброс в реку отходов, которые имеют классификацию опасности и определенную процедуру утилизации - серьёзное правонарушение, обратил внимание заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Оно тянет на возбуждение уголовного дела, а также на то, чтобы ответственное за утилизацию юридическое лицо было лишено лицензии и включено в реестр недобросовестных поставщиков. Что касается заявлений премьер-министра, то это старый добрый популизм. Вряд ли тут наблюдалась самостоятельность главврачей по вывозу столь специфического мусора. За его вывоз ответственны фирмы, выигравшие соответствующие тендеры. Общество ждало реакции власти. Власть решила так успокоить общество", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Эдуард Уразаев считает, что слова Абдулпатаха Амирханова можно объяснить отчасти эмоциональным возмущением от произошедшего и желанием быстро определить его причину и виновника.

"Коллективная ответственность, в общем, несправедлива, но, к примеру, в законодательстве предусмотрена ответственность за пассивное отношение к преступным деяниям, свидетелем которых гражданин стал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кроме того, главврачи, подписывая договоры с компаниями, должны помнить, что в подобных договорах стороны берут на себя взаимные обязательства, выполнение которых они взаимно должны прямо или косвенно контролировать. Это же не тот случай, когда продал товар и реагируешь лишь в случае претензий только самого покупателя. В то же время даже угроза коллективной ответственности зачастую приводит к тому, что знающие о причинах правонарушения не будут молчать, чтобы не пострадать из-за истинного виновника, что справедливо в правовом смысле и с точки зрения общественной безопасности", - рассказал Уразаев.

В июне глава региона Сергей Меликов предложил на следующем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу уволиться главам пяти муниципалитетов, которые займут последние пять строчек рейтинга по темпам вакцинации.

Меликов так и не выполнил свои угрозы относительно глав муниципалитетов - как и многие другие главы регионов, был вынужден маневрировать между требованиями федеральной власти ускорить вакцинацию и массовым нежеланием делать это со стороны населения.

"Но отказ Меликова реализовать угрозу вызван был, во-первых, общероссийскими невысокими темпами вакцинации, и, во-вторых, опасениями протестного голосования на выборах депутатов Госдумы России и Народного собрания Дагестана. Амирханов не подражает Меликову, а как любой руководитель, и тем более переутвержденный премьер-министр, начал использовать политический карт-бланш, данный ему публично на сессии республиканского парламента главой Дагестана, поскольку вместе с правами передаётся и ответственность, Амирханов, скорее всего, будет наказывать нижестоящих нерадивых руководителей", - считает Уразаев.

Политолог Альберт Эседов, комментируя информацию МВД Дагестана о допросе водителя, признавшегося в выкидывании шприцов в реку, полагает, что власти нашли человека, "который даёт признательные показания".

"Со слов этого человека стало известно, что он, имея специализированный автомобиль, заключил контракт на вывоз медицинских отходов из больницы до места их утилизации в Махачкалу. Однако по пути решил запросто избавиться от опасного груза, выбросив в Аварское Койсу. Впервые ли он это проделывает, как на самом деле работает система сбора и утилизации медицинского мусора, не требуется ли при этом описи "получил - сдал"? И ещё куча других вопросов возникает по ситуации", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Эседов.

В этом случае главврачи всех районов, откуда гипотетически этот медицинский груз мог быть вывезен, и кого председатель правительства Дагестана обещал наказать, "могут выдохнуть", добавил он.

"Но все же главврач конкретной больницы, по логике, может быть наказан в связи с тем, что он имел неосторожность заключить контракт и не обеспечить реальной доставки груза до места назначения. Заявление Абдулпатаха Амирханова чисто по человечески можно понять, но с точки зрения управленческих решений - никак нет. Коллективное наказание в таком контексте никак не воспринимается", - считает Эседов.