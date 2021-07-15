Меликов отказался от увольнения глав муниципалитетов за низкие темпы вакцинации

15 июля 2021, 14:02

Дагестан остается на последнем месте в России по доле вакцинированных жителей, однако врио главы региона не реализовал угрозу уволить глав пяти муниципалитетов с худшими показателями. Работодатели принуждают работников делать прививки, что приводит к покупке фиктивных сертификатов, указал руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", глава Минздрава России 9 июля заявил, что Дагестан находится в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19. Месяцем ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших достаточные темпы вакцинации. Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей Дагестана в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к главе региона Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

План по вакцинации в Дагестане выполнен на 14,6%

На сегодняшний день в Дагестане вакцинированы хотя бы одним из двух компонентов вакцины 196 935 человек или 14,6% от общего числа подлежащих вакцинированию. Всего в республику поступило 213 534 дозы вакцин.

Вакцинация в районах республики проводится неравномерно. Лидерами являются Докузпаринский район, где вакцинированы 36,19% (2,1 тысячи человек), а также Курахский (29,81% или 1,9 тысячи человек) и Ногайский (29,13% или три тысячи человек) районы. Хуже всего ситуация в Цумадинском районе, где привиты лишь 9,31% подлежащих вакцинации жителей - 897 человек. Следом идут Акушинский (9,45%), Левашинский (9,84%), Буйнакский (10,05%) и Карабудахкентский (10,11%) районы, указано на правительственном сайте "Мой Дагестан".

8 июня врио главы Дагестана Сергей Меликов предлагал на следующем заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу уволиться главам пяти муниципалитетов, которые займут последние пять строчек рейтинга по темпам вакцинации. "Давайте так договоримся с вами, по-джентльменски. Вот следующий оперативный штаб будем проводить, пять глав [муниципальных] образований, которые займут последние места, просто напишут заявления с таким обоснованием: "Я не в состоянии управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность населения, проживающего в моем районе". И по-честному этот руководитель уйдет", – приводятся слова Меликова в публикации на сайте главы Дагестана от 8 июня. Самые низкие темпы вакцинации на тот момент были отмечены в Хасавюрте, Кизилюрте, Буйнакске, Акушинском и Левашинском районах, где процент вакцинированных составлял 4,4-5,59. Таким образом, два района так и остались в пятерке аутсайдеров.

После 8 июня оперативный штаб проводил как минимум два заседания – 21-го и 30-го числа. Однако в опубликованных пресс-службой главы и правительства Дагестана релизах ничего не говорится об увольнении глав муниципалитетов или хотя бы обсуждении этого вопроса. В администрации региона корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что заседания оперативного штаба проводятся не регулярно – все зависит от ситуации с COVID-19.

Относительно общей численности населения Дагестана там на сегодняшний день вакцинировано хотя бы одним компонентом только 6,29% человек. Это по-прежнему худший показатель по стране, следует из данных на сайте Gogov, где собрана официальная статистика по темпам вакцинации. В целом по России привито 20,89% населения, что составляет 44,26% от плана.

По данным на 13 июля, в ковидных стационарах республики была занята 4491 из 5252 коек, сообщил Минздрав Дагестана на своей странице в Instagram. За минувшие сутки в республике скончалось от коронавируса пять человек, общее число смертей за все время пандемии достигло 1600, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Из данных на сайте также следует, что ежедневно регистрируется больше случаев заражения COVID-19, чем случаев выздоровления - 198 против 159 за минувшие сутки.

"Монитор пациента" раскритиковал организацию кампании по вакцинации

В Дагестане, в отличие от ряда других российских регионов, обязательная вакцинация отдельных групп людей законодательно не введена, однако по факту сотрудников некоторых учреждений принуждают делать прививки, указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Мы постоянно получаем сигналы, что людей заставляют сделать прививку. И это проблема. На принуждение некоторые люди отвечают покупкой сертификатов. Потому что вместо проведения разъяснительной работы, публикации открытых данных о действии вакцины ведется неудачная пропаганда, а также с людей требуют проведения обязательной иммунизации. Хотя в Дагестане законом не установлено проведение вакцинации в обязательном порядке, и кроме как на работе сертификат о получении прививки больше нигде не спрашивают. По факту, законных требований нет, но есть неофициальные. И вот это лицемерие властей вызывает отторжение у многих. И винить в этом людей не стоит - вина лежит на тех, кто так организовал работу", - заключил Увайсов.

При этом, по его словам, на фоне роста темпов заражения желающих сделать прививку стало больше. "Люди по-разному относятся к вакцинации. Есть явные ее противники, но есть и колеблющиеся, которые после третьей волны уже склоняются к иммунизации", - сказал правозащитник.

По его мнению, желающих вакцинироваться станет еще больше, если допустить на российский рынок иностранные препараты. "Многие российским прививкам предпочитают зарубежные. Но доступа к ним у них нет, поэтому они и не решаются прививаться. К тому же, и на внутрироссийском рынке нет конкуренции - людям предлагается вакцинироваться тем, что имеется в наличии, а выбор между российскими вакцинами усложнен", - отметил Увайсов.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".