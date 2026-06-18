В суд поступило новое уголовное дело Магомеда Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Махачкалы приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении бывшего директора РИА "Дагестан" Магомеда Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря бывший гендиректор республиканского информационного агентства "Дагестан" Магомед Магомедов, который был заключен под стражу по подозрению в хищении бюджетных денег, переведен под домашний арест.

Главный редактор газеты "Молодежь Дагестана" Магомед Магомедов был задержан 21 ноября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с работой Магомедова в РИА "Дагестан": по версии следствия, в течение нескольких лет там происходили хищения бюджетных средств. Деньги перечислялись в качестве оплаты различных услуг по договорам или в виде зарплаты людям, фактически не работавшим в агентстве. 23 ноября суд арестовал Магомедова на два месяца. Главред газеты "Молодежь Дагестана" Магомед Магомедов, будучи опытным журналистом, является системной фигурой, его уголовное преследование не связано с профессиональной деятельностью, но имеет отношение к предвыборным политическим процессам в республике, заявили аналитики, оценивая политический контекст дела Магомеда Магомедова.

Первоначально Магомедова обвиняли в мошенничестве, однако эти обвинения не подтвердились и дело было закрыто. В настоящее время он находится под домашним арестом. Против него выдвинуто новое обвинение. По версии следствия, он фиктивно трудоустраивал сотрудников и похищал бюджетные средства, но достаточных доказательств пока нет. Расследование продолжается, сообщила сегодня государственная вещательная компания "Дагестан" в Telegram-канале.

"Удивляет немного то, что следствие фактически пытается назвать правонарушениями обычную практику работы всех журналистов Дагестана и России. В деле отмечалось, что человек работает с собственными корреспондентами и спецкорреспондентами где-то на территории. Кто-то не подписывает материалы, кто-то не дает материалы и тому подобное. Я уверен, что суд разберется, в ходе судебного заседания будут приведены аргументы, ссылки на законы, будут приведены доказательства", - заявил общественный деятель Зубайру Зубайруев.

"Магомед Алиевич возразил, что в части, который озвучил прокурор, следствием уже принято решение об отмене статьи о мошенничестве. Какой смысл был тогда зачитывать сегодня прокурору те же обвинения в этой части", - сказал в сюжете телекомпании глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Очень рассчитываю на то, что мои другие коллеги с федеральных СМИ обратят внимание на это дело, потому что оно достаточно резонансное. Хочется больше прозрачности, больше справедливости, и хочется надеятся, что это скоро закончится достаточно гуманным решением суда", - заявила корреспондент газеты "Аргументы и факты" Регина Гаджибалаева.

Следующее судебное заседание назначено на июль, уточняется в сюжете вещательной компании.

Магомед Магомедов окончил Институт иностранных языков ДГПУ. Работал директором некоммерческого партнерства "Образовательный центр", руководителем пресс-службы ДГПУ, был генеральным директором РИА "Дагестан" (с 2013 по 2023 год), директором Центра внешних коммуникаций компании "Главкосмос". 16 апреля 2025 года возглавил газету "Молодежь Дагестана", говорится в Telegram-канале издания.