Отставка премьер-министра Дагестана стала итогом противостояния Меликова и Керимова

18 февраля 2022, 15:16

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Уход Абдулпатаха Амирханова с должности председателя правительства Дагестана стал результатом скрытого противостояния главы республики и сенатора Сулеймана Керимова, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Сменивший Амирханова Абдулмуслим Абдулмуслимов не представляет политическую группу влияния и более удобен Сергею Меликову, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Сергей Меликов подписал указ об отставке председателя правительства Абдулпатаха Амирханова по собственному желанию, правительство временно возглавил вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Минфин России предложил назначить Амирханова руководителем республиканского управления Федерального казначейства, объяснил свое решение глава Дагестана.

Абдулпатах Амирханов возглавил правительство Дагестана по предложению Меликова. Возглавив республику в ноябре 2020 года, Сергей Меликов отправил правительство в отставку, при этом кабмин продолжил работу до формирования нового состава, а врио председателя правительства был назначен первый вице-премьер Абдулпатах Амирханов. 7 декабря 2020 года Сергей Меликов предложил Народному собранию назначить Амирханова премьер-министров, и 11 декабря 2020 года депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Отставка Амирханова стала следствием неявного противостояния двух групп влияния



Сергей Меликов ранее обещал сделать кадровые выводы по итогам социально-экономического развития республики за 2021 год, и если судить по статистическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг, то наблюдается рост, который в определённой степени является заслугой правительства Дагестана, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

"Однако темпы роста оказались, вероятно, ниже ожидаемых. Аналогично обстоит дело и с исполнением республиканского бюджета. По собственным доходам план перевыполнили и из федерального бюджета финансовую помощь получили солидную, но по расходам не удалось в полной мере реализовать программы по некоторым национальным проектам, что вызвало критику в отдельных СМИ и социальных сетях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому, по мнению Уразаева, Сергей Меликов "стал колебаться", что выразилось сначала в даче Абдулпатаху Амирханову карт-бланша на формирование состава правительства, а потом в затягивании решения о структуре органов исполнительной власти и сохранения вице-премьеров и министров в статусе врио.

С другой стороны, "Амирханов тоже колебался", считает Уразаев. "Поскольку он вполне освоился в роли руководителя огромного механизма исполнительной власти и, одновременно, скромного и работящего заместителя Меликова, но ему пришлось столкнуться с несметным количеством проблем, потребовавших больших нервных затрат", - сказал политолог.

В результате, по мнению Уразаева, была достигнута договорённость о переходе на другую, более спокойную работу. "Что видно по комментарию Меликова об отставке [Амирханова] по собственному желанию и поддержке в вопросе назначения Амирханова на должность руководителя управления федерального казначейства по Дагестану", - пояснил он.

Было бы преувеличением считать, что Амирханов был в немилости у Меликова, сказал Эдуард Уразаев. "Открытой и публичной борьбы против Амирханов никто не вёл. В то же время были другие факторы, которые могли подогревать недовольство работой Амирханова, чтобы повлиять на их отношения и расчистить дорогу для других претендентов на высокие должности в правительстве", - сказал он. Однако "близкой к истине" политолог все же считает версию о том, что отставку Амирханова следует рассматривать как "рядовую кадровую перестановку".

В работе Амирханова не было очевидных провалов, из-за которых его потребовалось бы смещать, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" председатель регионального отделения "Гильдии межэтнической журналистики" Гаджимурад Сагитов. Амирханов не конфликтный человек, добавил он.

Амирханов де-факто не работает премьер-министром с начала этого года, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Он из команды [сенатора] Сулеймана Керимова и [госсекретаря Дагестана] Хизри Абакарова. Известно, что на определенном этапе отношения команды Меликова и Керимова-Абакарова сильно охладели. Соответственно, возник вопрос о том, что и премьер-министром должен быть иной человек", - пояснил Магомедов.

Сказать, вел ли кто-то целенаправленную борьбу с Амирхановым, Магомедов затруднился и назвал отставку Амирханова "взаимосогласованным смещением". "Это не рокировка, а взаимосогласованное смещение. Амирханов уходит на другую должность, а Меликов подобрал новую кандидатуру на должность премьер-министра Дагестана", - сказал журналист.

Уход Абдулпатаха Амирханова с поста премьер-министра давно предполагался, считает блогер, автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. Он пояснил, что отставка главы правительства была предсказуемой на фоне скрытого конфликта между отдельными политическими группами: политической группой Сулеймана Керимова, которую представляет Амирханов, с одной стороны, и администрацией главы и правительства Дагестана - с другой.

По словам Расула Асада, руководство администрации главы и правительства Дагестана "могло всячески игнорировать Амирханова как председателя правительства". Работа Амирханова на посту руководителя кабинета министров была очень осложнена на фоне таких обстоятельств.

"Он не получал поддержки со стороны руководства республики. Сам Амирханов не хотел работать дальше [на посту председателя правительства], видя ситуацию, он понимал, что очень трудно будет дальше работать", - пояснил Асад корреспонденту "Кавказского узла".

Переход Амирханова на новое место работы был согласован прежде всего с группой Сулеймана Керимова, которую Амирханов представляет, считает блогер. После одобрения как со стороны группы Керимова, так и со стороны руководства республики бывший председатель регионального правительства был назначен на новую должность, отметил он.

Сегодня Сергей Меликов внес на рассмотрение Народного собрания кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова для согласования на должность председателя правительства, сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана. В соответствии с Конституцией Республики Дагестан парламент республики должен рассмотреть представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения", - отмечается в публикации в Instagram-аккаунте администрации.

Абдулмуслимов удобен Меликову в роли премьер-министра

Абдулмуслим Абдулмуслимов, назначенный врио председателя правительства, стал известен в республике лишь в 2016 году после того, как глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил его на должность секретаря Совета безопасности Дагестана, сказал Эдуард Уразаев. "Но отнести его к какому-то клану трудно. Оставаться в правительстве и успешно продвигаться по карьерной лестнице ему помогают, вероятно, его трудолюбие, исполнительность и то, что он выходец из системы МВД, где служили и экс-глава Дагестана Владимир Васильев, и Сергей Меликов", - сказал политолог.

Абдулмуслимов является бывшим сотрудником правоохранительных органов, подтвердил Гаджимурад Сагитов. Он охарактеризовал Абдулмуслимова как человека, способного вести "относительно самостоятельную политику". "Предполагаю, что он будет вести самостоятельную политику", - отметил Сагитов.

При этом Абдулмуслимов понимает принципы иерархии власти, и такая кандидатура на пост председателя правительства устраивает Меликова. С точки зрения руководителя региона, такая фигура является наиболее эффективной, предположил Сагитов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов занимал посты секретаря Совета безопасности Дагестана, министра сельского хозяйства. С 25 июля 2019 года он - заместитель председателя правительства, следует из информации на сайте правительства Дагестана.

Абдулмуслимов - человек из "команды силовиков, сформировавшейся в середине 2000-х из выходцев из УФСКН по Дагестану", и у него нет привязанности "к определенному клану", добавил Магомед Магомедов. "Абдулмуслимов известен только тем, что занимает должность вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. До этого он работал в администрации Махачкалы, где отвечал за борьбу с коррупцией. Несмотря на то, что он публичная персона, каких-то конкретных сведений о нём, характеризующих как личность или чиновника, нет", - сказал журналист, уточнив, что в то же время в информационном пространстве нет о Абдулмуслимове и компрометирующих сведений.

Абдулмуслим Аблулмуслимов, который в разное время занимал различные посты как в силовых структурах , так и в структурах вне силового блока, особенно не выделялся, подтвердил Расул Асад. "Не могу сказать, что он выделялся чем-то на тех постах, которые он занимал", - сказал блогер.

По его мнению, Аблулмуслимов является наиболее компромиссной фигурой с точки зрения "технического прохождения" на пост председателя правительства среди предложенных на рассмотрение кандидатур.